آيا استقلال اهواز درغياب حجازي مي بازد ؟

به گزارش خبرنگار"مهر" حجازي كه اواخرهفته گذشته و بعد از غيبتي 10 روزه به اهواز بازگشته بود ، براي دومين بارظرف هفته هاي اخير تمرينات استقلال اهواز راترك كرد و به تهران بازگشت . وي كه دربدو ورودش به اهواز اعلام كرده بود تا روزديدار با استقلال تهران كارآماده سازي تيمش را بطورمستقيم زير نظرخواهد گرفت تنها پس از دوجلسه همراهي تيم استقلال اهوازوآناليز چند فيلم بازي هاي قبلي اين تيم بار ديگر تمرينات استقلال اهواز را ترك كرد و روز پنجشنبه به تهران بازگشت . درمورد علت غيبت حجازي گفته مي شود وي بدليل بيماري همسرش مجبور به ترك تمرينات استقلال اهواز شده است تا از نزديك درجريان رسيدگي به بيماري همسرش قرارگيرد .

با اين وجود به نظر مي رسد ماجراي بازگشت حجازي به تهران پيچيده ترازدلايل مطرح شده باشد و با روحياتي كه درسرمربي استقلال اهواز وجود دارد پذيرش اينكه وي تنها به دليل گرفتاري هاي شخصي تصميم به ترك اهوازگرفته باشد بسيار بعيد است بويژه اينكه استقلال اهواز اين هفته ديداري حساس و سرنوشت ساز با استقلال تهران درپيش دارد و غيبت حجازي آنهم در آستانه اين بازي تعيين كننده شائبه هايي رابوجود آورده است.

اين درحالي است كه منابع نزديك به استقلال اهواز اولتيماتوم هاي اخيرمديرعامل متمول استقلال اهواز و درتنگنا قراردادن حجازي با مطرح كردن شروط جديدعمده ترين علت رفتار قهرآميز حجازي بوده است . بسياري از علاقمندان و كارشناسان فوتبال اين فشارها كه ازمدتي پيش نسبت به سرمربي استقلال اهواز اعمال شده را مقدمه اي براي يك جابجايي آرام دركادر هدايت اين تيم قلمداد مي كنند كه چندي پيش شفيع زاده ازآن بعنوان آغازتفكرات جديد براي فصل بعد ياد كرده بود.

به هرحال آنچه تقريبا قطعي به نظر مي رسد حجازي در ديدار روز دوشنبه مقابل استقلال بر روي نيمكت استقلال اهواز نخواهد نشست و اين شايد بهترين خبر براي امير قلعه نويي باشد كه گفته مي شود اختلافات ريشه داري بين او و ناصر حجازي وجود دارد. هرچندغيبت حجازي بدون ترديد يك فاكتور روحي مناسب براي استقلال تهران خواهد بود و اين تيم با فشار روحي كمتري مقابل حريف همنام خود به ميدان خواهد رفت اما هنوز دليل اصلي جدايي ناصر حجازي از استقلال اهواز مشخص نشده و نتيجه اين ديدار و نحوه عملكرد بازيكنان استقلال اهواز مي تواند به اين سوال تاحدودي پاسخ دهد.