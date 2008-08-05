  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۲۴

سردار رادان به مهر خبر داد:

کاهش 80 درصدی مزاحمتهای خیابانی در تهران

کاهش 80 درصدی مزاحمتهای خیابانی در تهران

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت : با اجرای طرح امنیت اجتماعی شاهد کاهش 80 درصدی مزاحمتهای خیابانی بوده ایم و اجرای این طرح باعث افزایش احساس امنیت در جامعه شده است.

سردار احمد رضا رادان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بر خورد پلیس با فروشندگان مواد مخدر و اراذل و اوباش گفت: تمام مواد فروشان پایتخت بدانند که پلیس لحظه ای آنها را آرام نخواهد گذاشت و تا پایان سال تمام مواد فروشان پایتخت باید جمع آوری شوند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: برخوردی که با توزیع کنندگان مواد مخدر می شود همانند اراذل و اوباش خشن و جدی خواهد بود.

وی با اشاره به اراذل و اوباش فراری در پایتخت گفت : بهتر است این افراد خود را به پلیس معرفی کنند در غیر این صورت پلیس حتما مخفیگاه این افراد را شناسایی و آنها را دستگیر خواهد کرد.

رئیس پلیس پایتخت همچنین خطاب به افرادی که برای مردم ایجاد نا امنی می کنند، گفت : پلیس و دستگاه قضایی با این افراد برخوردی سخت خواهند داشت.

رادان درباره مدت زمان اجرا طرح امنیت اجتماعی گفت : طرح امنیت اجتماعی تا زمانی که چهره شهر از نظر امنیتی به حد مطلوبی برسد ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 726126

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها