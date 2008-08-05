کاهش 80 درصدی مزاحمتهای خیابانی در تهران

سردار احمد رضا رادان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بر خورد پلیس با فروشندگان مواد مخدر و اراذل و اوباش گفت: تمام مواد فروشان پایتخت بدانند که پلیس لحظه ای آنها را آرام نخواهد گذاشت و تا پایان سال تمام مواد فروشان پایتخت باید جمع آوری شوند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: برخوردی که با توزیع کنندگان مواد مخدر می شود همانند اراذل و اوباش خشن و جدی خواهد بود.

وی با اشاره به اراذل و اوباش فراری در پایتخت گفت : بهتر است این افراد خود را به پلیس معرفی کنند در غیر این صورت پلیس حتما مخفیگاه این افراد را شناسایی و آنها را دستگیر خواهد کرد.

رئیس پلیس پایتخت همچنین خطاب به افرادی که برای مردم ایجاد نا امنی می کنند، گفت : پلیس و دستگاه قضایی با این افراد برخوردی سخت خواهند داشت.

رادان درباره مدت زمان اجرا طرح امنیت اجتماعی گفت : طرح امنیت اجتماعی تا زمانی که چهره شهر از نظر امنیتی به حد مطلوبی برسد ادامه خواهد داشت.