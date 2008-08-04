از مواضع اصولی سوریه در بازگرداندن بلندی های جولان باید حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اوضاع حساس منطقه و نیز تلاشهای مقامات رژیم صهیونیستی برای ایجاد شکاف و گسست در روابط دوستانه و مستحکم تهران - دمشق سفر اخیر بشار اسد به تهران از ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی است.

تاریخچه روابط دو کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که این روابط تحت تاثیر مولفه هایی همچون رژیم صهیونیستی و دخالت آشکارا آمریکا برای پیشبرد اهداف و منافع منطقه ای خویش و نیز جانبداری مقامات سوری در جنگ هشت ساله از ایران در مقابل تجاوزگری رژیم بعث عراق همواره روندی رو به رشد داشته است.

اشتراکات مواضع دو کشور نسبت به مسائل مهم منطقه از جمله دفاع از حقوق فلسطینیان و نیز حمایت از حزب الله و تاکید همزمان بر پایان اشغالگری در عراق، روابط دو کشور را تا مرحله روابط استراتژیک سوق داده است به طوری که شایعه پراکنی های اخیر رسانه های صهیونیستی نمی تواند خللی در اراده دو ملت برای گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط بوجود آورد.

با این مقدمه ضمن طرح سوالاتی چند نظر دکتر مظاهری از کارشناسان مسائل بین المللی را جویا شدیم .

س: شما اهداف مهم سفر بشار اسد به تهران را چگونه ارزیابی می کنید؟

بی تردید مسائل مهم منطقه از جمله اوضاع سرزمین های اشغالی و لبنان و تداوم ناآرامی در عراق از محورهای مذاکرات بشار اسد با مسئولین کشورمان خواهد بود همچنین با توجه به حمایت کشورهای غیر متعهدها از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران و نیز تلاش همزمان کشورهای غربی برای تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی از دیگر محورهای مذاکرات فی ما بین است.

همچنین اخبار منتشر شده در رسانه های غربی مبنی بر تمایل رژیم صهیونیستی برای بازگرداندن بلندی های جولان به سوریه و آغاز رسمی مذاکرات با وساطت ترکیه با این رژیم می تواند برای طرفین مذاکرات مهم قلمداد گردد.

س: رویکرد تهران - دمشق را نسبت به مسائل مهم منطقه ای و تحولات اخیر را چگونه می بینید؟

دو کشور ایران، سوریه به عنوان کشورهای مهم وتاثیر گذار در منطقه و جهان اسلام دارای منافع استراتژیک و راهبردی بوده و هستند به طوری که حمایت از آرمان فلسطین و بازگشت آوارگان فلسطین به سرزمین های اشغالی و سپردن زمان امور عراق به خود عراقی ها و نیز تثبیت اوضاع سیاسی لبنان با مشارکت تمام گروهی های قومی این کشور از اهداف اساسی و تعیین شده تهران و دمشق در منطقه است.

از سوی دیگر سوریه تنها کشور عربی بود که برغم تبلیغات گسترده رژیم بعثی عراق در ایجاد جبهه متحد عربی در مقابل ایران در جنگ هشت ساله تحمیلی از مواضع کشورمان حمایت نمود در مقابل ایران نیز همواره حامی سوریه در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه بوده و است. همچنین اتهامات بی اساس واهی مقامات آمریکایی مبنی بر دخالت توامان دو کشور در تداوم ناآرامی ها در عراق و اوضاع داخلی لبنان و رد صلح خاورمیانه بر اشتراکات منافع دو کشور افزوده است.

س: برخی از رسانه های غربی در تلاشند با ایجاد شک و تردید در آینده روابط تهران - دمشق به دلیل آغاز مذاکرات غیر رسمی سوریه با مقامات رژیم صهیونیستی تداوم همکاری های سازنده دو کشور غیر ممکن جلوه دهند، نظر شما در این ارتباط چیست؟

بی تردید ایران اسلامی همواره از مواضع اصولی سوریه در بازگرداندن بلندی های جولان حمایت کرده و آن را نافی منافع منطقه ای خود نمی داند از سوی دیگر مقامات سوری نیز از پذیرش هر گونه پیش شرط از سوی مقامات رژیم صهیونیستی برای آغاز مذاکرات خودداری ورزیدند به طوری که در نشست اخیر بشار اسد با سارکوزی وی علنا اعلام داشت که حاضر نیست روابط با ایران را وجه مصالحه با مذاکرات و برقراری روابط با رژیم صهیونیستی قرار دهند.

به هر حال تمامی این مسائل به همراه فضای کنونی منطقه خاورمیانه و موقعیت سوریه باید توسط دستگاه دیپلماسی کشورمان به دقت مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. به گونه ای که بتوان هر حرکت رژیم صهیونیستی در منطقه را نه پس از اقدام بلکه پیش از حادث شدن پیش بینی کرد و بر مبنای آن دیپلماسی کشور را تنظیم کرد. مطمئنا این گونه فشارها با آغاز رسمی مذاکرات میان رژیم صهیونیستی و سوریه به شیوه های دیگر علیه ایران تشدید خواهد شد و این موضوعی است بدون ترس و مرعوب شدن باید با آن روبرو گشت.