تائید تئوری "شش درجه جدایی" در دنیای ارتباطات الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، تئوری "شش درجه جدایی" یکی از معروف ترین تئوریهای دهه 60 است که توسط استنلی میلگرام، روانشناس دانشگاه هاروارد مطرح شد. برپایه این تئوری هر فرد تنها با شش درجه از یک ساکن دیگر روی سیاره زمین جدا می شود.

اکنون گروهی از محققان مایکروسافت در پروژه ای با عنوان "پروژه مایکروسافت مسنجر" با بررسی اطلاعات مربوط به 30 میلیارد مکالمه الکترونیک بین 180 میلیون نفر مجزا در 5 قاره که در پایگاه اطلاعاتی سرویس مایکروسافت مسنجر ثبت شده بود توانستند این تئوری معروف را تائید کنند و نشان دهند که دنیا واقعا کوچکتر از آن چیزی است که تصور می شود.

نتایج این تحقیقات در عصری که تعداد ساکنان زمین 6/6 میلیارد نفر است نشان می دهد که به طور متوسط زاویه جدایی میان دو فردی که از طریق این سرویس با یکدیگر تماس می گیرند و پیام تبادل می کنند کمی بیش از شش درجه و دقیقا 6/6 درجه است.

در این خصوص این کارشناسان توضیح دادند: "آنچنانکه می دانیم این اولین بار در سطح جهانی است که یک شبکه اجتماعی می تواند تئوری شش درجه جدایی را تائید کند. به اعتقاد ما این تقریبا تکان دهنده است. چیزی که ما مشاهده کردیم نشان می دهد که یک اتصال اجتماعی همیشگی و پایدار وجود دارد."

براساس گزارش گاردین، میلگرام تئوری را مطرح کرده بود که "پدیده دنیای کوچک" را نشان می دهد و فرض کرد که شبکه شناختهای هر فرد در یک اجتماع محدود است. به طوری که دوستان یک نفر همچنین دوستان دوستان آنها نیز هستند.

این روانشناس زنجیره ای از حروف را با یک هدف مشخص ایجاد کرده و محاسبه کرده بود که تعداد تکرار اتصالات، قبل از اینکه حروف به علامت مورد نظر برسند به طور شگفت انگیزی کوچک است به طوری که این فاصله به طور متوسط شش درجه است.