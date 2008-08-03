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۱۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۴۶

جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری در ارومیه برگزار می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: سومین جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری، آبان ماه امسال در ارومیه برگزار می شود.

محسن غفاری آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از شاعران ارجمند آذری زبان در سراسر کشور و کشورهای منطقه خاورمیانه دعوت می شود تا با ارسال آثار فاخر ادبی خود به شکوه این جشنواره ولایی بیفزایند.

وی ادامه داد: هر شاعر می تواند پنج اثر خود را تا پانزدهم مهر ماه سال جاری به دبیر خانه این همایش به آدرس ارومیه، خیابان ارشاد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کنند و شاعران خارجی نیز باید آثار خود را به همراه تقاضاهای شرکت در جشنواره به رایزنی های فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در کشورهای خود تحویل دهند.

وی یادآور شد: به کلیه شرکت کنندگان در جشنواره شعر رضوی لوح یادبود، تقدیرنامه و مجموعه آثار جشنواره و به افراد برگزیده تندیس و جوایز نفیس اهدا خواهد شد.

کد مطلب 726235

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