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۱۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۰۵

رفع نواقص موجود در محیط بازی در بوستانها ضروری است

مشهد - خبرگزاری مهر: ‌شهردار مشهد بر رفع نواقص موجود در محیط بازی در بوستانهای سطح شهر و تامین امنیت کودکان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان پیش از ظهر امروز در بازدید از مناطق شهری شهرداری بر پوشش دهی زمینهای بازی کودکان با کف پوشهای اسفنجی و پرکردن خلا محیط های تفریحی امن در شهر تاکید کرد.

وی تصریح کرد: خطرات احتمالی ناشی از سقوط کودکان در این محوطه ها باید به حداقل برسد.

پژمان با اشاره به نقش طراحی نیمکتها و نوع کاربری آنها در مجهز شدن فضاهای سبز و باز شهری گفت: طرز قرار گرفتن نیمکتها در بوستانهای شهر باید به شکلی باشد که دسترسی به آنها آسان و رو به منظر زیبا باشد اما در مسیر رفت و آمد دیگران قرار نگرفته باشند.

شهردار مشهد ممانعت از دپوی خاک، نخاله و مصالح ساختمانی و اشغال پیاده روها و همگونی سطح پیاده روها را اقدامی ضروری دانست و خاطر نشان کرد: وضعیت معابر پیاده روهای شهر باید به نحوی باشد که نه تنها برای تردد افراد سالم بلکه برای شهروندان کم توان، معلولان و سالمندان شهر نیز مناسب باشد.


 

کد مطلب 726236

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