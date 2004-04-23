اراضي اشغالي امروز نيز صحنه يورش نظاميان صهيونيست بود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري الجزيره، تانكهاي اسراييلي امروزپس ازحمله واشغال شهر"ديرالبلح" واقع در مركزنوارغزه، دو باب از منازل فلسطينيها را تخريب كردند.

منابع امنيتي فلسطين اعلام كردند: چند دستگاه تانك ارتش اسراييل به همراه بلدوزرها، صدها متردراراضي تحت كنترل تشكيلات خودگردان فلسطين پيشروي كردند وهمزمان با آن منازل فلسطينها را به زير آتش سنگين سلاحهاي خود قراردادند. هنوز از ميزان تلفات وخسارات احتمالي اين حملات خبري در دست نيست.

گزارشهاي دريافتي از فلسطين اشغالي نيز حاكي است، گردانهاي شهداي الاقصي وابسته به جنبش فتح و گردانهاي شهداي جنين يكي اززيرمجموعه هاي گردانهاي نظامي وابسته به جبهه مقاومت مردمي اعلام كردند : مبارزان فلسطيني اين دو گردان عصر ديروز با آرپي جي مواضع نيروهاي اسراييلي را درشمال دير البلح هدف قراردادند .

دربيانيه صادرشده ازسوي اين گردانها آمده است : جنبش فتح و گردانهاي شهداي جنين با تمام توان و وسائل موجود خود به دشمن صهيونيستي ضربه خواهد زد زيرا نظاميان اسراييلي همچنان مرتكب به جنايت و كشتارمردم فلسطين مي شوند.

اين بيانيه نيزافزود: گروههاي جهادي فلسطيني همچنان به عمليات شهادت طلبانه خود تازمان بيرون راندن دشمن صهيونيستي ازسرزمين فلسطين ادامه مي دهند.

برحسب اعتراف مسئولان نظامي اسراييلي، دراين حمله دو نظامي اسراييلي به شدت زخمي شدند وحال يكي ازآنها وخيم گزارش شده است.

آخرين خبرهاي دريافتي از كرانه باختري رود اردن حاكيست: نيروهاي اسراييلي شهر بيتونيا (در نزديكي شهر رام الله )را منطقه بسته نظامي اعلام كردند و ازتردد فلسطينيها و حتي خبرنگاران جلوگيري به عمل آوردند.

اين اقدام پس ازآن صورت گرفت كه نيروهاي اشغالگر مقررات منع آمد و شد را در اين شهر به اجرا گذاشته بودند و حلقه محاصره شهررام الله را هم تنگ تركردند. منابع خبري فلسطين خبر دادند كه يك استاد دانشگاه فلسطين امروز درنزديكي منزلش دركوي طلوزه واقع در رام الله به ضرب گلوله نيروهاي اسراييلي به شهادت رسيد.