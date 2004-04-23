شكست مفتضحانه آمريكا در طبس از بزرگترين معجزات قرن است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي كل سپاه پاسداران در اين اطلاعيه آمده است، پنجم ارديبهشت ماه در حافظه تاريخ انقلاب و ملت مسلمان و شجاع ايران اسلامي يادآور حادثه عظيمي است كه پس از تحقير كاخ سفيد در جريان اقدام انقلابي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام (ره) تسخير لانه جاسوسي آمريكا، ضعف و زبوني قدرت پوشالي شيطان بزرگ را آشكار ساخت.

اين اطلاعيه مي افزايد: ماجراي حمله نظامي به طبس مزدوران متجاوز آمريكايي كه مفتضحانه ترين توطئه واشنگتن عليه انقلاب اسلامي در آن زمان را رقم زد از بزرگترين معجزات قرن تلقي مي شود زيرا شيطان بزرگ با تمام امكانات و تجهيزات و فن آوريهاي پيشرفته و به بهانه آزادي جاسوسان خود در تهران و سپس براندازي نظام مقدس و نوپاي اسلامي، متجاوز به ايران رادر دستور كار خود قرار داد اما مقهور قدرت الهي و امدادهاي غيبي خداوندي گرديد.

در اين اطلاعيه آمده است: مردم مسلمان و انقلابي با درك عميق از سياستهاي زياده طلبانه كاخ سفيد و استراتژي فريب و نيرنگ آمريكا كه جلوه اي از آن در صحنه اشغال سرزمين عراق بروز يافته است همچنان شيطان بزرگ رادشمن شماره يك خود مي داند و با پايبندي به اصول، آرمانها و ارزشهاي انقلاب اسلامي و خط ولايت رهبري، هرگز تسليم جنگ رواني رسانه هاي استكباري و ياوه گويي هاي آمريكا نشده و با شجاعت و فداكاري راه پرافتخار وعزت آفريني را كه از پگاه پيروزي انقلاب اسلامي برگزيده است را ادامه خواهد داد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پايان اطلاعيه خود از حماسه ايثار و شهادت شهيدمحمد منتظرقائم فرمانده دلاور و فداكار سپاه پاسداران يزد تجليل به عمل آورد.