تبعات و نتایج قاچاق کالا در استان کردستان به تصویر کشیده می شود

شجر نافعی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: فیلم بلند "ئاسو" به همت حوزه هنری استان کردستان با مشارکت ستاد مبارزه با قاچاق کالای استانداری کردستان ساخته خواهد شد.

وی ادامه داد: در این فیلم بلند 75 دقیقه ای آثار و تبعات قاچاق کالا و نتایج سوء آن در جامعه و در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به تصویر کشیده خواهد شد.

مدیر واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کردستان بیان داشت: این فیلم سینمای در راستای تذکر به مردم استان و آگاه سازی آنان از آثار قاچاق کالا در جامعه و به صورت مستند داستانی ساخته خواهد شد.

وی عنوان کرد: فیلم سینمای "ئاسو" به نویسندگی و کارگردانی شجر نافعی و با حضور بازیگران محلی تصویربرداری خواهد شد.

نافعی با اشاره به زمان آغاز تصویربرداری این فیلم سینمایی گفت: هم اکنون در حال انتخاب لوکشین و محل های تصویربرداری می باشیم و به محض اعلام آمادگی ستاد مبارزه با قاچاق کالای استانداری کردستان تصویربرداری فیلم سینمای "ئاسو" آغاز خواهد شد.

مدیر واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کردستان با اشاره به دیگر برنامه های این واحد در سال جاری خاطرنشان کرد: تا کنون دو فیلم کوتاه با تهیه کنندگی حوزه هنری ساخته شده که زمینه های ساخت سه فیلم جدید نیز فراهم شده است.

وی در پایان یادآور شد: حمایت از فیلم سازان جوان و فراهم کردن زمینه های ساخت فیلم ها و آثار ارزشی در استان از اولویتهای کاری واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کردستان به شمار می رود.