دوچرخه سواران المپیکی در آمادگی مطلوب قرار دارند / امیدوارم آرزویمان برآورده شود

مجید ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: دوچرخه سوار اعزامی به المپیک صبح روز یکشنبه آخرین تمرین خود را در پست دوچرخه سواری آزادی انجام دادند و بامداد امروز تهران را ه مقصد پکن ترک کردند.

مربی تیم ملی دوچرخه سواری افزود: بنا به گفته مسئولین برگزارکننده المپیک قرار است طی چند روز باقیمانده تا آغاز بازیها دوچرخه سواران در فضای کاملا المپیکی تمرین کنند.

وی تصریح کرد: همچنین مسئولان برگزار کننده المپیک فرصتی را به تیم ها برای رکابزنان در مسیر مسابقات جاده و تایم تریل می دهند که این تمرین کمک زیادی برای کسب آمادگی دوچرخه سواران می کند.

ناصری ادامه داد: تیم سه نفره دوچرخه سواری ایران با ترکیب قادر میزبانی ، حسین عسگری و مهدی سهرابی در مسابقات استقامت جاده به مسافت 250 کیلومتر شرکت می کند اما در بخش انفرادی تایم تریل تنها حسین عسگری رکاب خواهد زد.

مربی تیم ملی دوچرخه سواری ایران خاطرنشان کرد: تیم ما در حال حاضر به اوج آمادگی خود رسیده است و امیدوارم با رسیدن رکابزنان به خط پایان المپیک آرزوی دوچرخه سواری کشورمان محقق شود.