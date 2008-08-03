سرانه ورزشی کل شهریار 20 هزار متر مربع است

احمد عبدالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: 219 مکان خصوصی، 42 مکان دولتی و 40 مکان تربیت بدنی در شهریار وجود دارد و 27 هزار و 500 ورزشکار سازمان یافته و بیمه شده در شهریار فعالیت می کنند.

وی افزود: سرانه ورزشی اماکن خصوصی، دولتی و تربیت بدنی به ترتیب برابر 222، هزار و 61 و 644 سانتیمتر مربع است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تعداد احداث سالنهای ورزشی در شهریار طی سالهای پس از انقلاب برابر 14 سالن و طی سه سال گذشته نیز همین تعداد پروژه بوده است.

عبدالوند بیان داشت: شهریار در مجموع دارای 28 سالن، 12 زمین چمن و 11 استخر دولتی و خصوصی و 219 باشگاه خصوصی است.

رئیس اداره تربیت بدنی شهریار یادآور شد: شهریار هم اکنون در عرصه ورزش کشور دارای چهره های برتر و ماندگاری است که در مسابقات المپیک، بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی برای کشورمان افتخارآفرینی کرده اند.