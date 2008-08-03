دوران خزان براون در داونینگ استریت / جنگ قدرت در انگلیس

به موازات روزهای سخت حزب کارگر ، حزب محافظه کار به رهبری " دیوید کمرون " به عنوان اصلی ترین حزب مخالف دولت انگلیس از اقبال بالایی برخوردار می شود. در همین راستا برای ترمیم حزب کارگر انگلیس، جنگ قدرت بعد از " براون " در این کشور بالا گرفته است.

گوردون براون در طول صدارت یک دهه ای تونی بلر بر حزب کارگر و نخست وزیری انگلیس ، وزیر خزانه داری دولت بلر بود که دوران موفقیت آمیزی را در این منصب پشت سر گذاشت، اما با خداحافظی تونی بلر از رهبری حزب کارگر انگلیس و نخست وزیری، گوردون براون به دلیل کارنامه موفق در دوران وزیر خزانه داری از سوی اعضای حزب کارگر بعنوان جانشین بلر انتخاب شد و به مقام نخست وزیری رسید.

اما گوردون براون با ورود به ساختمان شماره 10 داونینگ استریت مقر نخست وزیری انگلیس ، نتوانست مدیریت درخشان خود در دوران وزارت خزانه داری را در مدیریت کلان کشور به اجرا گذارد . براون که با شعار افزایش توان خرید مردم انگلیس پا به مقر نخست وزیری گذاشته بود نتوانست آن شعار را جامه عمل بپوشاند و امروز بعد از گذشت یک سال تجربه در راس قدرت انگلیس شدیدا از سوی هم حزبی های خود و حزب محافظه کار مورد انتقاد است.

انتقاد از براون فضا را در داخل حزب کارگر برای منتقدین وی فراهم کرده است تا با اظهارنظرهای مختلف جهت جانشینی رهبر حزب جنگ قدرت را آغاز کنند. از جمله افراد مهم که در روزهای اخیر با چاپ مقالات در روزنامه های انگلیس خود را در خط مقدم این جنگ قرار داد، دیوید میلی نبد وزیر امورخارجه دولت براون است .

وی در مقالات خود بر تغییر در ساختار حزب کارگر تاکید و از اعضای این حزب خواست هر چه سریعتر رویکرد جدیدی برای این حزب اتخاذ کنند. فرد دیگری که توسط منابع انگلیسی برای جانشینی براون اعلام شده جک استراو وزیر فعلی دولت انگلیس و وزیر خارجه دولت تونی بلر است.

با این وجود، آنچه امروز حزب کارگر انگلیس را با بحران مواجه کرده فراتر ازسیاست یک فرد است. از زمانی که حزب کارگر به رهبری تونی بلر با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در 20 مارس 2003 در راه اندازی جنگ عراق همنوا شد این حزب در مسیر بحران قرار گرفت و از محبوبیت آن کاسته شده است .

در آغاز بحران در حزب کارگر انگلیس اول تونی بلر مجبور شد بعد از یک دهه قدرت در داونینگ استریت از رهبری حزب خداحافظی کند. امروز گوردون براون به دلیل ناکامی و شکست پی در پی حزب کارگر در انتخابات شوراها و میاندوره ای از موقعیت متزلزلی برخوردار است . بدین ترتیب با توجه به بالا رفتن جنگ قدرت در حزب کارگر برای جانشینی براون دور از انتظار نیست گوردون براون هم مثل تونی بلر مجبور به خداحافظی از قدرت شود .

با توجه به شرایط بحرانی حزب کارگر به نظر نمی رسد گزینه های براون هم بتواند موقعیت کنونی حزب کارگر را بهبود بخشند که درچنین شرایطی اوضاع کاملا به نفع حزب محافظه کاراست. با تداوم فرایند بحران در حزب کارگر دور از انتظار نیست که حزب محافظه کار به رهبری دیوید کمرون قدرت را در کابینه دولت انگلیس در انتخابات عمومی سال 2010 از آن خود کند.

..........................

گروه بین الملل -علی کرمی