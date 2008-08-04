سهم قابل توجهی از عملکرد شهرداری ارومیه دچار روزمرگی است

شهره شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشکلات زیادی در شهرداری ارومیه داریم که ساختاری است و ارتباط مستقیم به این شهردار یا شهردار قبل ندارد، گرچه نحوه مدیریت این افراد می تواند در کاهش این مشکلات ریشه ای مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه مشکلات موجود در شهرداری ارومیه ساختاری است، اظهارداشت: وقتی از ساختار هم صحبت می کنیم منظور مجموعه ای از نظامهایی است که در اداره شهر دخیل هستند، مانند مشکلات نظام برنامه ریزی، منابع انسانی، رویه های اجرایی، نمودار سازمانی و سایر نظاماتی که این سامانه ها را هماهنگ می کند، این مجموعه ها از ریشه و ساختار دارای مشکل هستند و همین مسئله هم باعث می شود که شورا نتواند برنامه های خود را دقیق پیاده کند.

شیرزاد تصریح کرد: این هم مسائل مربوط به این دوره نیست، بلکه سالهاست در بدنه این مجموعه تزریق شده است و باید بپذیریم ابزار شورای شهر ابزار محدودی است؛ حتی ابزار نظارتی محدودی دارد در عمل خاصیت شورای شهر از دست رفته و فضا،" فضای تعیین تکلیفی" است.

وی با عنوان اینکه شورا به عنوان یک رکن نظام مدیریتی کشور به جای اینکه به اصول مدیریت شهری توجه داشته باشد، باید مصلحتها را بیش از حد لازم بسنجد خاطرنشان کرد: وقتی مصلحت گرایی افراطی جای اصول را بگیرد، شوراها خاصیت پاسخگویی خودشان را از دست می دهند و شورا به جای اینکه اولویتش پاسخگویی به مردم و افکار عمومی باشد، پاسخگوی عملکرد خودش به جریان های تقویت کننده مصلحت گرایی های گوناگون می شود که به طور مستمر بر شوراها فشار می آورند.

این عضو شورا تصریح کرد: این موارد موجب می شود، اعضای شوراهای اسلامی شهر به جای آنکه انرژی خود را صرف رفع مشکلات شهر کنند به فکر جلوگیری از اوج گرفتن جدال و بحث میان مدیران خرد و کلان باشند.

شیرزاد در ادامه با بیان اینکه تضاد سلیقه ای اعضای شورا در مورد بودجه و کلیه مسائل دیگر در شورا دلیل نمی شود که برخی فرصت طلبها اقدام به حاشیه سازی کنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه اعضای شورا رسانه ای در اختیار ندارد تا بتوانند به عنوان نمایندگان مردم از حقوق آنها دفاع کنند.