پنج هزار پرونده تخلف صنفی در خراسان رضوی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، از این تعداد پرونده متشکله، هزار و 250 مورد بر اساس گزارشات و شکایات مردمی تنظیم شده است که 23 درصد از پرونده های تنظیمی را شامل می شود.

همچنین در این مدت شش هزار و 768 مورد گزارش و شکایت تلفنی، حضوری و کتبی و یا از طریق ناظران افتخاری این سازمان منعکس شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 32 درصد داشته است.

از این تعداد، هزار و 243 مورد تخلف صنفی شناسایی و با تنظیم پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شد و تعداد 497 مورد نیز در حال بررسی و پیگیری دقیقی تر است.

متوسط زمان رسیدگی به شکایات حضوری واصله به ستاد خبری سازمان و یا گزارشات مردمی دریافتی از طریق 124 از میانگین 72 ساعت به 24 ساعت کاهش یافته است.

به طور متوسط روزانه 40 گزارش مردمی از طریق ستاد خبری این سازمان دریافت و 25 درصد گزارشات منجر به احراز تخلف می شود که عمده ترین گزارشات در خصوص تخلفات اقتصادی گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم درج قیمت و بیشتر مربوط به شیر یارانه ای، سیمان و پودرهای شوینده است.