حاشیه نشینی و فقر عوامل اصلی افزایش متکدیان در ارومیه است

خدیجه منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، همکاری بانکها در دادن وام به این قشر و حمایتهای مادی و معنوی در خصوص محل اسکان این افراد را از راهکارهایی دانست که می توان با صرف هزینه ای نه چندان زیاد این قشر را ساماندهی کرد تا هر روز آمار متکدیان بالا نرود.

وی ادامه داد: ساماندهی حاشیه نشین ها و رفع فقر از چهره این بخش از جامعه نیز می تواند بخشی از برنامه های شورا و شهرداری باشد که خود می تواند عاملی موثر در تجمع فقر و افزایش تکدی گری باشد.

وی با اشاره به چگونگی مبارزه با فقر در فضای شهری بیان داشت: برای برخورد با این پدیده علاوه بر مبارزه با فضای فقر مبارزه با عوامل شکل دهنده فقر نیز نیاز است.

منصوری ادامه داد: در مورد مسئله فقر و شهر کارهایی انجام شده و به این نتیجه رسیده اند که فقر جنبه های کمی و کیفی دارد اما متاسفانه در سیاستگذاری شهری به صورت کیفی کار نمی شود و بیشتر بررسی عددی مورد توجه قرار می گیرد این در حالی است که مفهوم فقر در رابطه با برخورد جامعه با آن مهم تر است.

به گفته این کارشناس حقوقی، فقر معنای بالاتری هم از نظر جامعه دارد، فرد فقیر عموما خارج از نرمال محسوب می شود و اینکه مسئولیت به وجود آمدن فقر را فرد یا جامعه می دانیم و یا اینکه چگونه فقر زدایی می کنیم خود مسئله را متفاوت می کند.

وی افزود: با مسئله فقر به صورت فردی می توان روبرو شد اما وقتی این مسئله در فضای شهری بررسی می شود، فضایی و محلی هم به آن اضافه خواهد شد و این دو معنی دو نوع سیاستگذاری در خدمات رفاهی برای شخص و سیستم توسعه در یک فضا را در بر می گیرد.

این عضو شورای شهر در ادامه سخنان خود اظهار داشت: عدم پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار و یا بد سرپرست نیز خود به نوعی باعث افزایش تعداد تکدی گران خواهد شد که باید مسئولین امر در این راستا با جدیت بیشتری برخورد نمایند.

رواج تکدی گری در خیابانهای شهر ارومیه و حضور کارتون خوابها در گوشه و کنار پارکها از نمادهای اصلی فقر شناخته شده اند که عموما در فضای شهری خود نمایی می کنند.