جشنواره تولیدات مرکز صدا و سیما تخصصی می شود

حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم در حاشیه جلسه شورای مدیران صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جشنواره آینده مراکز برتر با همدیگر و دیگر مراکز هم در رده های خودشان باهم به رقابت خواهند پرداخت تا زمینه رشد و شکوفایی مراکز فراهم شود.

وی با بیان اینکه تنوع فرهنگی و زبان پشتوانه غنی و ارزشمند برای ساخت برنامه های فاخر در مرکز آذربایجان غربی است اظهار داشت: این مرکز در تمام بخشها رتبه های برتر را کسب کرده است که می توان با تکیه بر نیروهای متخصص و پشتوانه غنی فرهنگی و تاریخی این مرکز، همچنان در صدر مراکز نمونه کشور قرار گرفت.

وی همچنین بر توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در سند چشم انداز 20 ساله نظام، افق رسانه و سند توسعه متوازن استانها در تولید برنامه ها تاکید کرد.

حجت الاسلام موسوی مقدم در این مراسم همچنین از مرکز آذربایجان غربی به عنوان برترین مراکز استانها یاد کرد و افزود: این مرکز از مرحله رقابت با سایر مراکز فراتر رفته و هم اکنون این مرکز در مرحله رقابت با شبکه های ملی است.

وی یادآور شد: آثار فاخر، نیروهای متخصص و مدیریت توانمند و پویا این مرکز را به یکی از مراکز نمونه در کشور تبدیل کرده است.

معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توانمندیهای مرکز آذربایجان غربی در تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی تصریح کرد: میزان بالای جذب مخاطب در کنار رضایتمندی آنها از برنامه ها از ویژگی های بارز این مرکز است که می تواند زمینه شکوفایی و بالندگی مرکز آذربایجان غربی را برای سالهای آینده بیش از پیش فراهم کند.

وی با اشاره به خشکسالی های اخیر افزود: رسانه ملی باید با برنامه سازی های خود در زمینه آموزش و فرهنگ سازی به مسئولان کمک کند.

حجت الاسلام موسوی مقدم در ادامه با بیان اینکه صدا و سیما در مقابله با رسانه های مجازی استکبار جهانی وظیفه سنگینی بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: استکبار جهانی برای ترویج فرهنگ مورد دلخواه خود رسانه های مجازی ایجاد می کند و ما در مقابله با این توطئه فرهنگی وظیفه سنگینی داریم و باید در سنگر صدا و سیما با توجه به آموزه های پیامبر اکرم (ص) مسایل دینی و اخلاقی را احیاء کنیم.

وی با اشاره به اینکه استکبار جهانی در قالب دموکراسی می خواهد تعاریف مورد دلخواه خود را از مفاهیمی همچون آزادی، حقوق بشر، حقوق زنان و تجارت به جهانیان تحمیل کند، بیان داشت: این مکتبهای مادی به دلیل نداشتن پشتوانه معنوی به بن بست رسیده اند و اکنون تنها راه نجات بشریت تاسی از مکتب الهی و انسان ساز اسلام است.

این مسئول ضمن با اهمیت خواندن تولیدات انیمیشن نیز گفت: امسال سال تولید انیمیشن نامگذاری شده و مراکز بدون محدودیت اعتباری و زمانی می توانند آثار فاخری را در این بخش تولید کنند و با گذر از ساخت انیمیشن دو بعدی وارد مرحله تولید انیمیشن سه بعدی شوند و تلاش کنند آموزه های دینی و اخلاقی را از این طریق به نسل آینده انعکاس دهند.

وی همچنین توجه به تله فیلم و سریال و احیاء نمایش در رادیو و مدیریت فرهنگی صدا و سیما در استانها را ضروری خواند.

وی به منظور تجلیل از 32 نفر از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها و شرکت در جلسه شورای مدیران صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی به این استان سفر کرده بود.