جزئیات توزیع کارت و برگزاری آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام شد

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کارت ورود به جلسه این داوطلبان در تاریخ 23 و 24 مرداد ماه از ساعت هفت صبح تا 12 و 14 تا 19 در حوزه های توزیع کارت سراسر کشور به داوطلبان ارائه خواهد شد. جزئیات توزیع کارت و برگزاری آزمون در ویژه نامه پیک سنجش 17 مرداد ماه سال جاری اعلام می شود.

معاون اجرائی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد زمان برگزاری این آزمون نیز گفت: آزمون کارشناسی نوبت نوزدهم در 16 گروه امتحانی و در 179 شهرستان 25 مرداد ماه جاری برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: از تعداد کل داوطلبان آزمون کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور 89 هزار و 722 نفر زن و 103 هزار و 565 نفر مرد هستند.

توکلی ادامه داد: آزمون نوبت هفتم کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور نیز در 48 کد رشته و با تعداد 108 هزار و 506 داوطلب در 25 مرداد ماه جاری برگزار می شود.

این مقام مسئول اظهار داشت:: بر اساس طرح جدید سازمان سنجش آموزش کشور، کارتهای ورود به جلسه آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام ‌نور از 20 تا 23 مرداد ماه بر روی سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار داده می‌ شود و داوطلبان این آزمون باید برای پرینت کارت ورود به جلسه خود در تاریخ های تعیین شده به سایت اینترنتی سازمان سنجش مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت نام خود، یک نسخه پرینت از کارت ورود به جلسه خود تهیه کنند.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبان آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام ‌نور توجه کنند که برای ورود به حوزه امتحانی و شرکت در جلسه آزمون باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار خود را به همراه داشته باشند.

معاون اجرائی سازمان سنجش گفت: بدیهی است طبق هماهنگی انجام شده با مسئولان حوزه های امتحانی از ورود داوطلبانی که موارد مذکور (پرینت از کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار) را به همراه نداشته باشند جداً ممانعت به عمل خواهد آمد و چنین داوطلبی حتی اگر به هر ترتیب موفق به شرکت در آزمون شود از گزینش علمی حذف خواهد شد. نام و نشانی دقیق حوزه امتحانی هر یک از داوطلبان آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بر روی کارت ورود به جلسه داوطلبان درج شده است.

توکلی اظهار داشت: داوطلبان باید از کارت در اندازه معمول کارت (حدود 10 * 5 1سانتی متر ) پرینت تهیه کنند و حاشیه ‌های اضافی را برش دهند. همچنین داوطلب لازم است بر روی پرینت کارت ورود به جلسه در محل مخصوص اثر انگشت گذاشته و امضا کند.