بزرگراه رسالت ایمن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس پژمان الله وردی زاده افزود: به منظور افزایش ضریب ایمنی خودروها و جلوگیری از تخلیه خاک و نخاله در محل های بدون حفاظ، علاوه بر بزرگراه رسالت، سایر بزرگراههای سطح منطقه نیز با نصب گاردیل ایمن سازی می شود.

وی ادامه داد: در همین راستا نصب و بازسازی گاردیل های بزرگراه رسالت از سوی حوزه حمل و نقل و ترافیک منطقه 4 در دست اقدام است.

الله وردی زاده گفت: رمپ و لوپ های بزرگراه شهید زین الدین-ریحانی، راستگردهای بزرگراه شهید زین الدین0-ریحانی، شمال و جنوب و رمپ و لوپ های اتوبان شهید بابایی-امام علی (ع)، ضلع جنوب نیز از دیگر محل هایی است که گاردیل نصب خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 4 به پروژه احداث پهلوگاه ایستگاه اتوبوس در خیابان استخر اشاره و افزود: با توجه به سراشیبی بسیار زیاد این خیابان و در جهت افزایش امنیت مسافران در ایستگاههای اتوبوس، طرح تعویض پهلوگاه اتوبوس خیابان استخر ضلع شمالی باشگاه دارایی در حال انجام است.