219 ایستگاه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار در کهگیلویه و بویراحمد فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، غریب دین پرور بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، افزود: از این تعداد 67 ایستگاه در شهرستان بویراحمد، 49 ایستگاه در شهرستان گچساران، 62 ایستگاه در شهرستان کهگیلویه و در دو شهرستان دنا و بهمئی هم به ترتیب 20و 12ایستگاه فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: 262 نیروی انسانی شامل مامور، کارشناس و عوامل فنی در این ایستگاهها نسبت به جمع آوری فرمها اقدام می کنند.

دین پرور بیان داشت: خانوارهای روستایی الزاما باید به ایستگاههای روستایی و خانوارهای شهری به ایستگاههای شهری مراجعه و فرمهای تکمیل شده خود را تحویل دهند و صفحه مخصوص شناسنامه خود را ممهور به مهر نمایند.

این مسئول یادآور شد: خانوارهای یک الی سه نفره از تاریخ 12مرداد تا 16مرداد، چهار نفره 17تا 21، پنج نفره 22تا 26، شش نفره 27 تا 31مردادماه، هفت نفره اول تا پنجم شهریور و خانوارهایی که موفق به تحویل پرسشنامه به ایستگاههای جمع آوری طرح در موعد مقرر نشده اند نیز از شش تا 10 شهریورماه باید به ایستگاههای جمع آوری پرسشنامه ها که در مدارس مستقرند، مراجعه نمایند.