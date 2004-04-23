190 كشور عضو NPT در نيويورك تشكيل جلسه مي دهند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري آژانس بين المللي انرژي اتمي 190 كشور جهان از روز 26 آوريل تا روز 7 مي مصادف با 7 تا 18 ارديبهشت ماه در مقر سازمان ملل در نيويورك آمريكا تشكيل جلسه خواهند داد .

در اين جلسه در مورد تحولات تاثيرگذار بر عهدنامه منع توليد و گسترش تسليحات هسته اي بحث خواهد شد .

اين اجلاس كه به آن اجلاس كميته مقدماتي يا ‘PrepCom’ گفته مي شود در زماني برگزار مي شود كه رژيم خلع سلاح و منع توليد و گسترش تسليحات هسته اي با چالشهاي مهمي روبرو است .

در اين جلسه اعضاي NPT مسائلي كه اهداف ، عملكرد و اجراي عهدنامه را تحت تاثير قرار مي دهد را بررسي مي كنند و در مورد قوانيني كه در كنفرانس بازنگري در سال 2005 براي تقويت اين عهدنامه تصويب خواهد شد به توافق خواهند رسيد .

گفتني است آژانس روز 26 آوريل همزمان با آغاز به كار اين اجلاس در سازمان ملل بيانيه اي را منتشر خواهد كرد و بيانيه هاي ديگري نيز در زمينه سيستم حفاظت تقويت شده و همكاري در زمينه هاي صلح آميز طي يك هفته بعد صادر خواهد شد .

در مجموع آژانس يك گزارش در مورد عهدنامه در روز 4 مي 2004 خواهد داشت.

گفتني است اين سومين و آخرين اجلاس كميته مقدماتي است كه پيش از كنفرانس بازنگري كه روزهاي دوم تا 27 ماه مي 2005 برگزار خواهد شد ، اجرا مي شود .

اين سايت با اعلام اين موضوع كه عهد نامه منع توليد و گسترش تسليحات اتمي بزرگترين عهدنامه كنترل تسليحاتي است آورده است كه امروزه پروسه خلع سلاح با چالشهاي مهمي روبرو است از جمله : اصرار كره شمالي براي عدم بازرسي اين سازمان ، فعاليتهاي مستمر آژانس براي بازرسي فعاليتهاي هسته اي ايران و ليبي ، كشف يك بازار سياه براي اجناس و تكنولوژي هسته اي و حركت كند پروسه خلع سلاح .

با اين حال سخنگوي مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با خبرگزاري "مهر" گفت كه ايران در برنامه كار اين اجلاس قرار ندارد .