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۱۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۲۸

"وقتی سفر کردیم" در شبکه دو آماده شد

"وقتی سفر کردیم" در شبکه دو آماده شد

فیلم تلویزیونی "وقتی سفر کردیم" به کارگردانی سیدمهدی برقعی و تهیه‌کنندگی مجتبی شاهسوند در شبکه دو تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "وقتی سفر کردیم" عنوان فیلم جدید گروه کودک و نوجوان شبکه دو و روایتگر داستان پسربچه‌ای هشت ساله به نام کسری است. او اصرار دارد به مناسبت روز مادر به همراه پدر و مادرش برای دیدن مادربزرگ به شمال سفر کند و او با وجود مخالفت پدر این سفر را آغاز می‌کند.

فیلمنامه این اثر را مرجان ریاحی بر مبنای طرحی از پیام یزدانی نوشته و بیژن امکانیان، شهره سلطانی، مهری ودادیان، پروین تمجیدی، محمدعلی فرمند و ... بازی کرده‌اند. محمد سیم‌وزیریان، محمدجواد آذرگیل، کیانا شعبانی و وحید محبوب‌بشری بازیگران کودک این پروژه هستند.

دیگر عوامل تولید پروژه "وقتی سفر کردیم" عبارتند از مهدی عرب‌احمدی مجری طرح، حسین ناظریان مدیر تصویربرداری، فرامرز هوتهم تدوین و سعید شبانی‌نژاد موسیقی.

کد مطلب 726472

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