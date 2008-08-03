اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور دکتر علی حسینی، معاون سازمان بورس ساعت 11:35 از رادیو تجارت روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "سرمایه فردا" دوشنبه چهاردهم مرداد به موضوع بورس می‌پردازد. در این برنامه که از ساعت 13:15 تا 13:55 پخش می ‌شود، حسینی مقدم کارشناس بازار بورس و اوراق بهادار حضور دارد.

ـ برنامه "طبیعت شفابخش" 14 مرداد ساعت 14 از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود. این برنامه با حضور استادان دانشگاه و کارشناسان طب سنتی به معرفی طب سنتی و گیاهی می‌پردازد.

ـ برنامه "لحظه‌های عبور" 14 مرداد ساعت 14:30 در رادیو سلامت با حضور کارشناسان به دوران نوجوانی و رفتارهای پرخطر این دوران می‌پردازد. این برنامه به سردبیری متین پارسا تهیه می‌شود.

ـ برنامه "مناظره" 15 مرداد ساعت 21 در رادیو گفتگو با حضورعلی‌اصغر صباغپور مدیر موسسه فرهنگی ومطالعاتی افرا و دکتر محمود احمدی مدرس دانشگاه و مدیر کل سابق اخبار وبرنامه‌های سیاسی شبکه جام جم پیامدهای مهاجرت برای فرد، جامعه، دولت و ... را بررسی می‌کند.