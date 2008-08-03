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۱۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۵۴

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "سوی توسعه" 14 مرداد در رادیو تجارت تاثیر اقدام‌های اقتصادی دولت در بورس را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور دکتر علی حسینی، معاون سازمان بورس ساعت 11:35 از رادیو تجارت روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "سرمایه فردا" دوشنبه چهاردهم مرداد به موضوع بورس می‌پردازد. در این برنامه که از ساعت 13:15 تا 13:55 پخش می ‌شود، حسینی مقدم کارشناس بازار بورس و اوراق بهادار حضور دارد.

ـ برنامه "طبیعت شفابخش" 14 مرداد ساعت 14 از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود. این برنامه با حضور استادان دانشگاه و کارشناسان طب سنتی به معرفی طب سنتی و گیاهی می‌پردازد.

ـ برنامه "لحظه‌های عبور" 14 مرداد ساعت 14:30 در رادیو سلامت با حضور کارشناسان به دوران نوجوانی و رفتارهای پرخطر این دوران می‌پردازد. این برنامه به سردبیری متین پارسا تهیه می‌شود.

ـ برنامه "مناظره" 15 مرداد ساعت 21 در رادیو گفتگو با حضورعلی‌اصغر صباغپور مدیر موسسه فرهنگی ومطالعاتی افرا و دکتر محمود احمدی مدرس دانشگاه و مدیر کل سابق اخبار وبرنامه‌های سیاسی شبکه جام جم پیامدهای مهاجرت برای فرد، جامعه، دولت و ... را بررسی می‌کند.

کد مطلب 726478

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