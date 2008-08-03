اردوی تیم فوتبال جوانان ایران تعطیل شد / اردوی بعدی 27 مرداد

به گزارش خبرنگارمهر، دور جدید تمرینات تیم فوتبال جوانان که از روز 10 مردادماه درمحل کمپ تیم های آغاز شده بود ، پس از دو روز به دلیل به حد نصاب نرسیدن بازیکنان این تیم به صلاحدید نناد نیکولیچ سرمربی تیم فوتبال جوانان و امید کشورمان تعطیل شد.

قراراست فدراسیون فوتبال با باشگاههای خاطی که همکاری لازم را با تیم فوتبال جوانان نداشته اند، بطور جدی برخورد کند. بنابر اعلام علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال با باشگاههای خاطی که ازهمکاری با تیم فوتبال جوانان خوداری کرده اند و باعث ایجاد وقفه در تمرینات این تیم شده اند، برخورد انضباطی خواهد شد.

به دنبال تعطیلی تمرینات تیم فوتبال جوانان قرار است اردوی بعدی این تیم برای دیدار تدارکاتی مقابل تیم فوتبال سوریه از27 اردیبهشت ماه و با حضور بازیکنان اصلی برگزار شود.

تیم فوتبال جوانان کشورمان طی روزهای 31 مرداد و 2 شهریور در دو دیدار تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال جوانان سوریه خواهد رفت. پیش از این فدراسیون فوتبال روزهای 25 و 27 مرداد را به عنوان زمان برگزاری این دیدار اعلام کرده بودند که به دلیل به تاخیر افتادن سفر تیم سوریه به ایران زمان این دو دیداریک هفته به تعویق افتاد.

تیم فوتبال جوانان کشورمان خود را برای حضور درمسابقات قهرمانی جوانان آسیا که آبان ماه جاری درعربستان برگزارمی شود، آماده می کند.