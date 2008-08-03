به مناسبت مبعث پیامبر اسلام/
رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند
حضرت آیت الله خامنه ای به مناسبت ایام خجسته و عید مبعث پیامبر عظیم الشأن اسلام با عفو و تخفیف مجازات و تبدیل مجازات تعداد سه هزار و هشتاد و چهار نفر از محکومان دادگاههای عمومی،انقلاب،نظامی و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در نامه ای عفو و تخفیف مجازات و تبدیل مجازات 3084 نفر از محکومین که مراحل بررسی پرونده های آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی به انجام رسیده درخواست کرده بود که مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.
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