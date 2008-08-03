رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند

حضرت آیت الله خامنه ای به مناسبت ایام خجسته و عید مبعث پیامبر عظیم الشأن اسلام با عفو و تخفیف مجازات و تبدیل مجازات تعداد سه هزار و هشتاد و چهار نفر از محکومان دادگاههای عمومی،انقلاب،نظامی و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.