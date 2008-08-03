به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرضا صائینی، عصر امروز در جمع خبرنگاران در محل دانشگاه علوم ‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان افزود: مجریان این طرح در 414 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و درمانگاهها و خانه ‌های بهداشت روستایی آماده ارائه خدمات به واجدان شرایط هستند.

صائینی مهلت زمان مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی را تا‌ آخر شهریورماه اعلام کرد و از افراد واجد شرایط خواست: در صورت امکان در همان 10 روز ابتدای آغاز طرح به مراکز مربوطه مراجعه نمایند.

وی گفت: تا پایان مردادماه مراکز منتخب بهداشتی درمانی استان در ایام تعطیل نیز فعال و آماده پذیرش افراد است.

رئیس گروه مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم ‌پزشکی استان زنجان یادآور شد: توجه به اینکه مرحله نخست این طرح از 15 تا 25 اسفند‌ماه سال گذشته و مرحله دوم آن در 15 فروردین امسال اجرا شده است، در مرحله سوم این طرح متولدان سال 69 استان زنجان علیه بیماری هپاتیت B واکسینه می‌شوند.

صائینی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح، ایمن ‌سازی افراد زیر 18 سال علیه بیماری هپاتیت B است، افزود: افرادی که واکسن مرحله اول و دوم را دریافت کرده‌ اند، می‌توانند با ارائه کارت مربوطه برای نوبت سوم نیز در این مرحله نیز واکسن بزنند.

وی تاکید کرد: استان زنجان در زمینه پوشش و کیفیت عملیات واکسیناسیون در بین 41 دانشگاه و دانشکده در کشور مقام اول را کسب کرده است و دانشگاه علوم‌ پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با پوشش بیش از 96 درصد از متولدان 69 که واجدالشرایط طرح واکسیناسیون هپاتیت B بوده ‌اند، توانسته‌ است از لحاظ کمیت و کیفیت در کشور مقام اول را کسب کند.

مرحله سوم اجرای طرح واکسیناسیون بیماری هپاتیت B روز سه ‌شنبه 15 مردادماه در استان زنجان آغاز می‌شود.