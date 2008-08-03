به گزارش خبرنگار مهر، سید فرهاد ظهور پرواز، عصر دوشنبه در جلسه شورای حمل و نقل مازندران اظهار داشت: با پیگیری‌های به عمل آمده و موافقت مدیرعامل راه ‌آهن، قطار کمربندی زیارتی و گردشگری ساری - مشهد آماده سرویس‌ دهی به شهروندان و مشتاقان زیارت حرم حضرت امام رضا(ع) است.

وی افزود: قطار کمربندی ساری - مشهد هفته ‌ای یک رام به صورت رفت و برگشت با هشت واگن شش تخته پارس و یگ واگن رستوران با ظرفیت ‪ ۴۰‬نفر از مبدا ساری حرکت می‌کند.

ظهور پرواز در خصوص وضعیت قطارهای مسافری دیگر نواحی راه ‌آهن که به مشهد مقدس عزیمت می‌کنند، تصریح کرد: مازندران با توجه به دارا بودن تعداد زیاد مشتاقان زیارت حرم امام رضا(ع) لازم است که از قطار مسافری کمربندی مستقل برای عزیمت به مشهد مقدس برخوردار شود.

وی یادآور شد: مازندران با برخورداری از مسیر زیبای جنگلی و گردشگری دارای ظرفیت بالا برای راه ‌اندازی قطار گردشگری و زیارتی است.

مدیرکل راه ‌آهن شمال گفت: با توجه به ایمنی بالای حمل و نقل ریلی و آسایش خاطر خانوارها در مسافرتهای بین ‌شهری و هزینه‌های پایین سفر با قطار نسبت به دیگر وسایل حمل و نقلی، راه‌ اندازی قطار مستقل کمربندی ساری - مشهد از اهمیت بالایی برخوردار است.

ظهور پرواز ادامه داد: با راه ‌اندازی این قطار، زمان مسافرت از ساری به مشهد با توجه به ویژگی‌های راه ‌آهن شمال و کوهستانی بودن آن حدود ‪ ۱۴‬ساعت است که تقریبا با مسیر جاده ‌ای برابری می‌کند.