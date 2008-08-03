لیت بارسکی پرسپولیس را آنالیز کرد / کعبی تنها مصدوم اردوی سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا در حالی صبح امروز آخرین تمرین خود پیش ازنخستین دیدار فصل جدید مسابقات لیگ برتر مقابل پرسپولیس را برگزار کرد که "پیرلیت بارسکی" سرمربی آلمانی و منضبط تیم سایپا با دقت بر جریان تمرینات بازیکنان تینمش نظارت داشت و مطابق برنامه های تاکتیکی خود به طراحی تمرینات این تیم پرداخت.

سرمربی آلمانی سایپا با مرور دو دیدار فصل گذشته تیم های فوتبال سایپا و پرسپولیس تلاش کرده تا به شناخت لازم از بازیکنان و سبک بازی این تیم دست یابد تا در نخستین گام تیمش را با آمادگی مناسب روانه میدان کند.

بر همین اساس در تمرین امروز که به مدت یک ساعت و نیم درمحل شرکت سایپا برگزارشد، بازیکنان به مرورآخرین برنامه های تاکتیکی برای دیدار حساس فردا مقابل قهرمان فصل گذشته لیگ برتر پرداختند .

تیم سایپا که برای این دیدار از روزجمعه گذشته در اردوی شبانه روزی به سر می برد، به جزحسین کعبی که با مصدومیت جزیی از ناحیه مچ پا روبروست ، تمامی بازیکنان خود را برای بازی فردا در اختیار دارد .

دیدارتیم های فوتبال سایپا و پرسپولیس از هفته نخست هشتمین دوره مسابقات لیگ برترساعت 45/17 دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.