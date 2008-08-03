حسام رئیس اتحادیه سپک تاکرا غرب آسیا شد / عزالدین حیدری نایب رئیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد مهندس حسام ضمن خیرمقدم به دبیرکل جهانی و رئیس فدراسیون آسیایی با وی درباره مسائل مختلفی مثل بازدید از فعالیت های سپک تاکرا در کشور سنگاپور ، حضور موفق ایران در مسابقات برون مرزی ، حمایت قاطعانه دولت ایران از ورزش و تشکیل اتحادیه غرب آسیا به محوریت ایران بحث و تبادل نظرکرد.

در پایان این نشست و با توجه به توافقات صور ت گرفته موضوعات ذیل به تصویب رسید :

1 – انتصاب محمد هادی حسام بعنوان رئیس اتحادیه غرب آسیا در سپک تاکرا

2 – انتصاب عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی بعنوان نائب رئیس مرکز توسعه فدراسیون جهانی سپک تاکرا و اتحادیه غرب آسیا

3 – علی فولادی راد رئیس انجمن سپک تاکرا نیز بعنوان دبیر اتحادیه غرب آسیا منصوب شد.

در این جلسه همچنین مقرر شد ایران در مسابقات " ورلد گمیز" که هر چهارسال یک بار برای حضور رشته ورزشی سپک تاکرا در المپیک برگزار می شود، شرکت کند. در این مسابقات 7 کشور برتر دنیا حضور دارند.

در پایان این جلسه مهندس حسام ضمن تشکر از نگاه ویژه مسئولین فدراسیون جهانی ورزش سپک تاکرا به ایران گفت: دومین المپیاد ایرانیان را با هدف گسترش این رشته برگزار می کنیم که سپک تاکرا نیز امسال مجوز حضور دراین المپیاد را گرفته است. قصد داریم تا این رشته ورزشی که با تلاشهای عزالدین حیدری و علی فولادی راد به جایگاه خوبی رسیده است را به جایگاه واقعی اش برسانیم.

در پایان این جلسه نشان ویژه فدراسیون جهانی سپک تاکرا به مهندس محمد هادی حسام اهدا شد.