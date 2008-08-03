نمایش "هفت رخ فرخ ایران" در خانه فیلم نور

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه اعلام کرد این فیلم که به بررسی آثار شهرنشینی ایران از پیش از تاریخ هفت هزار ساله این کشور تا پایان عصر صفوی میپردازد، به کارگردانی فرزین رضائیان و تهیهکنندگی حسین حضرتی تهیه شده است. در دورههای پیشین خانه فیلم نور نیز فیلم "شکوه تخت جمشید" از این دو به نمایش درآمده بود.
کارگردان و تهیهکننده در ساخت این فیلم از اطلاعات 70 ایرانشناس از سراسر دنیا بهره گرفته و از تمام موزههایی که اقلام ایرانی در آن موجود بوده تصویربرداری کردهاند. کسب دیپلم افتخار و پلاک سیمرغ زرین از نگاه ملی در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر از جمله افتخارهای "هفت رخ فرخ ایران" است.
نمایش، نقد و بررسی این فیلم در آغاز دوره جدید برنامههای خانه فیلم نور ساعت 18 سهشنبه 15 مرداد همزمان با میلاد مبارک امام حسین (ع) با حضور قهرمانی استاد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران و رضا درستکار در موزه هنرهای دینی در خیابان ولی عصر، مقابل بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 برگزار میشود.
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