دعوت از حریری برای پیوستن به تفاهم جریان ملی آزاد و حزب الله دائمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال میشل عون درگفتگو با روزنامه "اوان" کویت اظهار داشت: دعوت از سعد حریری رئیس جریان آینده برای پیوستن به تفاهم نامه میان حزب الله و جریان ملی آزاد دائمی است و درها به روی وی در هر زمان باز است.

عون تاکید کرد: (استحکام) تفاهم نامه میان جریان ملی آزاد و حزب الله نه تنها درحال کاهش یا رکود نیست بلکه همچنان رو به افزایش است.

وی خاطرنشان کرد: طرح گروههای هوادار دولت وحدت ملی درحال پیشرفت و ترقی و طرح گروه موسوم به نیروهای 14 مارس درمسیر سراشیبی حرکت می کند و کسی نمی تواند جلوی واقعیت های تاریخ را بگیرد.

میشل عون همچنین تغییر در مواضع ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی لبنان را براساس شرایط و نیاز توصیف کرد و گفت: کسی نمی تواند پیش بینی کند که آیا تغییر مواضع جنبلاط ثابت است.

وی هشدار داد: هرگونه عقب نشینی درباره مسائل مربوط به قانون انتخابات در توافقنامه دوحه بسیار خطرناک خواهد بود و تصمیم برای برخورد از آن برداشت خواهد شد زیرا هدف از حضور در دوحه از بین بردن فتنه بود و برخورد به معنی خارج شدن قطار از ریل می باشد.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان گفت: هیچ کس قصدی برای ایجاد مشکل ندارد زیرا کسی که می تواند مسائل را حل وفصل کند خواهان مشکلات نیست و کسی که قادر به حل مسائل نیست، چرا می خواهد مشکل ایجاد کند؟

وی گفت: گفتن این مطلب که وضعیت پایان یافته است، دشوار است اما طرح آمریکا در منطقه شاهد پسرفت است و واشنگتن به سلطه بر منابع نفتی و حل مسئله اسرائیل آنطور که آن را راضی می کند و نه آنگونه که ما را راضی می کند، توجه دارد.

عون گفت: واشنگتن برای اسکان دادن دائمی فلسطینیان در خارج به ضرر کشورهایی که در آن سکونت دارند، کار می کند.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان گفت: جنگ علیه ایران محال و غیرممکن است اما همچنان دیوانگانی در زمین وجود دارند.