به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، این کتابخانه که بخشی از مسجد امام حسین(ع) است با مساحتی بالغ بر 500 متر مربع و با گنجایش بیش از 20 هزار جلد کتاب میتواند به شهروندان ساکن در شهرک دانشگاه شریف، شهید خرازی و داروپخش خدمات ارائه کند.
کتابخانه سیدالشهدا با بیش از 6 هزار جلد کتاب در زمینههای روان شناسی، فلسفه، دین، علوم اجتماعی، تکنولوژی، هنر، ادبیات، تاریخ، جغرافیا و ... و350 جلد کتاب مرجع در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.
بخش کودک و نوجوان، نشریات ادواری، سالن مطالعه با گنجایش 130 نفر از دیگر بخشهای کتابخانه سیدالشهداست که بعد از کتابخانههای شهر، شیخ مفید، پرتو و پندار پنجمین کتابخانه مناطق 21 و 22 است.
این کتابخانه همه روزه از ساعت 8 تا 19 به صورت یک روز در میان به خواهران و برادران عضو، خدمات ارائه میکند.
مراسم افتتاحیه کتابخانه سیدالشهدا 14 مرداد ساعت 10 صبح با حضور مدیران سازمان فرهنگی هنری، شهردار منطقه 22 و نماینده ولیفقیه در دانشگاه صنعتی شریف به نشانی کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، شهرک صنعتی شریف، خیابان شهید اردستانی برگزار میشود.
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