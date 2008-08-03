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۱۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۲۲

کتابخانه‌ای در شهرک دانشگاه شریف افتتاح می‌شود

کتابخانه سیدالشهدا به عنوان پنجمین کتابخانه مناطق فرهنگی هنری 21 و 22 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در شهرک دانشگاه شریف افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، این کتابخانه که بخشی از مسجد امام حسین‌(ع) است با مساحتی بالغ بر 500 متر مربع و با گنجایش بیش از 20 هزار جلد کتاب می‌تواند به شهروندان ساکن در شهرک دانشگاه شریف، شهید خرازی و داروپخش خدمات ارائه کند.

کتابخانه سیدالشهدا با بیش از 6 هزار جلد کتاب در زمینه‌های روان شناسی، فلسفه، دین، علوم اجتماعی، تکنولوژی، هنر، ادبیات،‌ تاریخ، جغرافیا و ... و350 جلد کتاب مرجع در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

بخش کودک و نوجوان، نشریات ادواری، سالن مطالعه با گنجایش 130 نفر از دیگر بخش‌های کتابخانه سیدالشهداست که بعد از کتابخانه‌های شهر، شیخ مفید، پرتو و پندار پنجمین کتابخانه مناطق 21 و 22 است.

این کتابخانه همه روزه از ساعت 8 تا 19 به صورت یک روز در میان به خواهران و برادران عضو، خدمات ارائه می‌کند.

مراسم افتتاحیه کتابخانه سیدالشهدا 14 مرداد ساعت 10 صبح با حضور مدیران سازمان فرهنگی هنری، شهردار منطقه 22 و نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه صنعتی شریف به نشانی کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، شهرک صنعتی شریف، خیابان شهید اردستانی برگزار می‌شود.

کد مطلب 726530

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