مرحله دوم ساخت ضریح حرم امامین عسکریین(ع) در فسای فارس آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسن نامدار بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این مرحله از ساخت ضریح مذکور در همایش بازبینی ضریح در سوم شعبان از ساعت 9 تا 13 در مصلی نماز جمعه فسا و با پیام آیت الله مکارم شیرازی آغاز خواهد شد.

وی عنوان کرد: در مرحله دوم ساخت ضریح حرمین امامین عسکریین (ع) از سه هزار و 500 کیلو استیل، سه هزار و 500 کیلو نقره، سه هزار و 500 کیلو مس و 40 کیلو طلا با هنرمندی قلم زنی هنرمندان استان استفاده می شود.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان فارس متذکر شد: این استان تاکنون با بیش از 200 میلیارد ریال مشارکت در بازسازی عتبات عالیات نقش مهمی را در این امر ایفا کرده و مردم گراش، جهرم و اقلید در استان فارس نیز در این زمینه مشارکت چشمگیری داشته اند.

نامدار خاطرنشان کرد: کار ساخت ضریح حرم امامین عسکریین (ع) با 40 درصد پیشرفت فیزیکی و 400 میلیارد ریال اعتبار در شهرستان فسای فارس در حال انجام بوده و با تلاش هنرمندان پیش بینی می شود که تا اواسط سال 88 به اتمام برسد.