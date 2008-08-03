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۱۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۴۰

مرحله دوم ساخت ضریح حرم امامین عسکریین(ع) در فسای فارس آغاز می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان فارس از آغاز مرحله دوم ساخت ضریح حرمین امامین عسکریین(ع) همزمان با جشن های سوم شعبان در شهرستان فسای فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسن نامدار بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این مرحله از ساخت ضریح مذکور در همایش بازبینی ضریح در سوم شعبان از ساعت 9 تا 13 در مصلی نماز جمعه فسا و با پیام آیت الله مکارم شیرازی آغاز خواهد شد.

وی عنوان کرد: در مرحله دوم ساخت ضریح حرمین امامین عسکریین (ع) از سه هزار و 500 کیلو استیل، سه هزار و 500 کیلو نقره، سه هزار و 500 کیلو مس و 40 کیلو طلا با هنرمندی قلم زنی هنرمندان استان استفاده می شود.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان فارس متذکر شد: این استان تاکنون با بیش از 200 میلیارد ریال مشارکت در بازسازی عتبات عالیات نقش مهمی را در این امر ایفا کرده و مردم گراش، جهرم و اقلید در استان فارس نیز در این زمینه  مشارکت چشمگیری داشته اند.

نامدار خاطرنشان کرد: کار ساخت ضریح حرم امامین عسکریین (ع) با 40 درصد پیشرفت فیزیکی و 400 میلیارد ریال اعتبار در شهرستان فسای فارس در حال انجام بوده و با تلاش هنرمندان پیش بینی می شود که تا اواسط سال 88 به اتمام برسد.

کد مطلب 726534

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