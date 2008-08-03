بازار خرید و فروش خودروی کرج تعطیل می شود

سید مهدی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بازار خرید و فروش خودرو پونه که بزرگترین مرکز عرضه خودروهای دست دوم شهرستان کرج بوده و ترافیک شدیدی را برای شهروندان منطقه پنج ایجاد کرده است به زودی تعطیل می شود.

وی افزود: این بازار به منظور رفاه حال شهروندان و کاهش بار ترافیکی کلانشهر کرج از پایان مرداد ماه تعطیل می شود و در آینده ای نزدیک به محل جدیدی که گنجایش رفت و آمدهای بالای این بازار را داشته باشد، منتقل خواهد شد.

این مسئول از شهروندانی که با این بازار سروکار داشتند خواست تا تاریخ 30 مرداد ماه به منظور تسویه حسابهای مربوطه به این بازار و نسبت به انتقال وسایط نقلیه خود از پارکینگ این بازار اقدام کنند.

مقدسی تاکید کرد: سازمان پایانه های مسافربری کرج از شهروندانی که تا این تاریخ نسبت به رفع حسابهای مالی و امانی خود با این بازار اقدام نکنند، مسئولیتی نخواهد داشت.