عمده انتقادات از دولت نادرست است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی دولت با بیان اینکه حجم عظیم و گستردگی خدمات دولت در سراسر کشور موجب افزایش انتظارات از روابط عمومی ها برای اطلاع رسانی و انعکاس این خدمات شده، ‌گفت: هر چند برخی‌ به جای تلاش برای تقویت بنیه روابط عمومی‌ها در جهت کمک به اجرای بهتر آنچه دولت از آنها خواسته، ‌راه انتقاد و گلایه از دست اندرکاران زحمت کش روابط عمومی‌ها دولت را پیش گرفته اند ‌اما روابط عمومی های دولتی باید با تحمل و صبوری، مشکلات گوناگون را پشت سر گذاشته و انتقادات را به فرصت تبدیل کرده و از آنها برای قوت بخشی بیشتر به کار خود بهره برداری کنند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در جمع مدیران کل روابط عمومی دستگاههای اجرایی با اشاره به اینکه در عصر حاضر با گسترش ارتباطات، روابط‌عمومی‌ها به عنوان متولی مدیریت افکار عمومی، ‌اهمیت و جایگاه مهم خود در سازمان ها را به رخ کشیده و تحمیل می‌کنند، افزود: نباید تصور کرد انتقاداتی که به روابط عمومی دستگاههای اجرایی می شود به دلیل غفلت یا کم کاری آنهاست بلکه این انتقادات ناشی از اهمیت کار روابط عمومی‌ها و انتظارات ومطالباتی است که با توجه به گستردگی خدمات دولت ایجاد شده است.

الهام تصریح کرد: اینکه تنها به مطالبات از روابط عمومی ها دامن زده شود ولی برای حل مشکلات آنها از جمله مشکلات ساختاری، کمبود نیروی انسانی و بودجه و امکانات توجه نشده و برای رفع آنها اقدامی نشود، نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه به ریزش انگیزه‌ها منجر خواهد شد.

سخنگوی دولت با ابراز تاسف از تقلیل جایگاه روابط عمومی در برخی دستگاه‌ها از جمله استانداری های سراسر کشور گفت: هرچند که ذات کار روابط عمومی ها طوری است که درعمل خودش جایگاه خودش را تعیین می کند اما به دلیل پیچیدگی و ظرافت کار روابط عمومی ها در تعامل با افکار عمومی و رسانه‌ها، ‌مسئولان دستگاهها باید در پی تقویت جایگاه و تامین الزامات کارآیی بهتر روابط عمومی ها باشند.

سخنگوی دولت درادامه با بیان اینکه انعکاس عملکرد وکارنامه سه ساله فعالیت های دولت چنانچه به صورت کتاب و جدول آماری و مقایسه‌ای ارائه شود فقط برای خواص‌ قابل استفاده هستند، اظهار داشت: روابط عمومی ها باید عملکرد دولت را برای عموم مردم به شکل روان و قابل فهم تبیین کنند.

الهام در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: از جمله مواردی که دولت نهم بر آن تأکید دارد، پاسخ به شبهات و سوالاتی است که با موضوعیت انتقاد ازعملکرد دولت بعضاً دررسانه‌ها ومطبوعات منتشر می‌شود که البته در بسیاری از موارد بر اساس اطلاعات غلط یا پردازش نادرست و جهت‌گیری‌های خاص تنظیم ‌شده است.

سخنگوی دولت در ادامه با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ پاسخگویی و تدارک پاسخ فعال به شبهات و انتقادات اظهار داشت: برای این کار دستگاههای اجرایی و مسئولان هر حوزه بهترین محل برای پاسخگویی به این شبهات هستند که باید بیش از پیش و در راستای پاسخگویی و شفاف‌سازی در این بخش فعالیت شوند.

در ابتدای این نشست نیز احسان جهاندیده، معاون سخنگو و دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت به بیان رئوس برنامه‌های در نظر گرفته شده برای ارتقای هماهنگی دستگاههای اجرایی در برگزاری برنامه‌های ویژه هفته دولت پرداخت.