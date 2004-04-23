به گزارش خبرگزاري "مهر "به نقل ازخبرگزاري رويترز،" احمد چلبي " عضو شوراي حكومت انتقالي عراق ورئيس كنگره ملي عراق با بيان اين مطلب افزود: اين تصميم مثل اين است كه درست بعد ازجنگ جهاني دوم از اعضاي نازي در دولت آلمان استفاده شود.
اين عضو شوراي حكومتي انتقالي عراق اظهارداشت : اين تصميم مشكلات زيادي را دردوره انتقال به دموكراسي باعث ميشود و دولتي را كه اخضر ابراهيمي، نماينده سازمان ملل پيشنهاد كرده به خطرمياندازد.
يك عضو شوراي حكومت انتقالي عراق :
به كارگيري اعضاي حزب بعث در دولت جديد همانند بكارگيري نازيها دردولت آلمان است
يك عضو شوراي حكومت انتقالي عراق امروز جمعه گفت:به كارگيري اعضاي حزب بعث در دولت جديد عراق همانند بازگرداندن نازيها پس از جنگ جهاني دوم به دولت آلمان است.
به گزارش خبرگزاري "مهر "به نقل ازخبرگزاري رويترز،" احمد چلبي " عضو شوراي حكومت انتقالي عراق ورئيس كنگره ملي عراق با بيان اين مطلب افزود: اين تصميم مثل اين است كه درست بعد ازجنگ جهاني دوم از اعضاي نازي در دولت آلمان استفاده شود.
کد مطلب 72657
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