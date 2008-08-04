محمدرضا کوهستانی مدیر پروژه فیلم پارک درباره شرایط اجرای این طرح در شش بوستان تهران به خبرنگار مهر گفت: این طرح که هدف آن آشنایی و نزدیکی بیشتر بین مخاطبان و سینماست، از سه هفته قبل در بوستان‌های تهران آغاز شده و به طور میانگین می‌توان روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته حدود 1500 تماشاگر در هر بوستان به تماشای فیلم‌ها می‌نشینند.

وی درباره نحوه توافق با تهیه‌کنندگان برای پخش فیلم‌ها گفت: سه ماه قبل با اعضاء شورای عالی تهیه‌کنندگان جلسه‌ای داشتیم و در آن پیشنهاد نمایش فیلم‌هایی مطرح شد که به تازگی اکران‌شان پایان یافته است. تهیه‌کنندگان نمایش این فیلم‌ها را به ضرر اثر خود دانستند. از این رو تصمیم گرفتیم سال 87 گزیده فیلم‌های سال 86 را نمایش دهییم که آنها با این پیشنهاد موافقت کردند.

مدیر پروژه پارک فیلم درباره فیلم‌هایی که در قالب این طرح به نمایش درخواهند آمد گفت: هفته‌های گذشته فیلم‌های "رفیق بد"، "چهارانگشتی"، "محاکمه"، "کلاغ‌پر"، "اتوبوس شب" و "توفیق اجباری" پخش شد و "مادرزن سلام"، "قاعده بازی"، "کلاهی برای باران"، "دست‌های خالی"، "ملودی"، "راننده تاکسی"، "غیرمنتظره" و "عاشق" برنامه هفته‌های آینده هستند.

به گفته کوهستانی، این فیلم‌ها با فرمت DVD در تلویزیون‌های بزرگ شهری بوستان‌ها پخش می‌شود و سیستم صدا به گونه‌ای طراحی شده که تمام حاضران امکان شنیدن صدا را داشته باشند. وی سایت اینترنتی www.hatefshahr.com را به مخاطبان برای تهیه اطلاعات درباره نمایش فیلم‌ها معرفی کرد.

محمدهادی منبتی، مدیر عامل موسسه تصویر شهر، نیز در گفتگو با مهر اهداف اجرای طرح فیلم پارک را چنین تشریح کرد: هدف اصلی شهرداری تهران از اجرای این طرح پر کردن اوقات فراغت شهروندان در ایام تابستان و بهره‌گیری از پخش فیلم‌های روز و اکران دوم سینماست.

وی این شیوه را فرصتی برای ایجاد آشنایی بیشتر بین مخاطبان و سینما دانست و گفت: شهرداری خود هزینه‌های نمایش فیلم را تقبل کرده تا تماشاگران بتوانند در دو روز پایانی هفته به صورت رایگان در بوستان‌های محل سکونت خود به تماشای فیلم‌های سینمایی بنشینند و به این شکل سینما به زندگی افراد نزدیکتر شود.

طرح فیلم پارک از دو سال قبل در قالب نمایش فیلم‌های روز سینمای ایران در بوستان‌ها عنوان شده بود، اما نگرانی تهیه‌کنندگان از نمایش رایگان فیلم‌هایشان همزمان با اکران عمومی، علاوه بر آنکه اجرای طرح را دو سال به تاخیر انداخت، موجب ایجاد تغییر در آن و به طور خاص نمایش فیلم‌های قدیمی‌تر شد.