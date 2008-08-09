اجرای طرح کارورزی برای 6 هزار فعال بخش تعاون

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر از ارائه آموزشهای کارورزی برای 6 هزار نفر از فعالان بخش تعاون در قالب طرح کارورزی خبر داد و گفت: ما در سال جاری تقاضای ارائه آموزشهای کارورزی برای 45 هزار نفررا داشتیم که متاسفانه اجازه آموزش برای 6 هزار نفر در قالب تعاونی ها داده شد.

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون متولی اجرای طرح کارورزی را در کشور وزارت کار و امور اجتماعی اعلام و تصریح کرد: بر اساس طرح قرار است 50 درصد از هزینه ها توسط دولت و 50 درصد دیگر نیز توسط کارفرمایان طرح کارورزی پرداخت شود.

حسینی نیا هدف از اجرای طرح کارورزی را پیوند دادن تجربه های علمی دانشجویان با عرصه عمل دانست و اظهار داشت: در کمیته ای که تمام دستگاهها و وزارتخانه ها حضور دارند، دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان مدیر فنی طرح حضور دارد.

وی ادامه داد: کارورزان در مقاطع تحصیلی فوق دیپلم تا دکترا در طرح حضور می یابند ولی متاسفانه در سال گذشته وقفه ای در اجرای طرح کارورزی پیش آمد و هیچ فردی در حوزه تعاون آموزش کارورزی ندید.

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون در پاسخ به پرسش چگونگی ارائه آموزش به بقیه متقاضیان حوزه تعاون گفت: افراد متقاضی دریافت آموزشهای تعاونی را علاوه بر شرکت دادن در طرح کارورزی در بخش های صنعت، کشاورزی، راه و ساختمان تحت آموزش قرار می دهیم.