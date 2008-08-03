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۱۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۱۹

خبرهای کوتاه از پرسپولیس /

محرومیت زارعی از بازی برابر سایپا / برگزاری نخستین نشست کمیته فنی

محرومیت زارعی از بازی برابر سایپا / برگزاری نخستین نشست کمیته فنی

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل اخراج در آخرین بازی لیگ هفتم، دیدار نخست لیگ هشتم برابر سایپا را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زارعی مدافع سرخپوشان که در آخرین دیدار این تیم مقابل سپاهان در هفتمین دوره رقابتهای لیگ برتر با کارت قرمز از زمین اخراج شده بود، با اعلام فدراسیون فوتبال، در اولین دیدار سرخپوشان در لیگ هشتم از همراهی این تیم مقابل سایپا محروم شد.

خبر دیگر از باشگاه پرسپولیس اینکه نخستین نشست کمیته فنی پرسپولیس با حضور کلیه اعضا در محل باشگاه برگزار شد. اعضای این کمیته فنی عبارتند از سید داریوش مصطفوی، همایون بهزادی، حسینعلی کلانی، حمید جاسمیان، فریدون معینی و حمید درخشان. جلسات بعدی این کمیته هر ماه در محل باشگاه با حضور کلیه اعضا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 726595

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