یک مقام ارشد وزارت دارایی افغانستان کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این مقام ارشد وزارت دارایی افغانستان، مسئول بازپس گیری اموال ربوده شده این کشور در جنگ داخلی سال های 1992 تا 1996 بود.

وی بسیاری از اموال با ارزش ربوده شده دولتی را از ربایندگان بازپس گرفت.

افزایش درگیری ها بین طالبان و دولت افغانستان و همکاری اطلاعاتی برخی کشورهای غربی مثل انگلیس با تروریست ها، نه تنها جان شهروندان افغان، بلکه جان مقامات این کشور را در معرض خطر قرار داده است.

اخیرا ترور حامد کرازی، رئیس جمهور افغانستان در روز ملی این کشور هم ناکام ماند.

