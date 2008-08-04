ضایعات محصولات زراعی گلستان بیش از استاندارد است

محمدرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سالانه بیش از 10 درصد تولیدات محصولات زراعی این استان در فرایند کاشت، برداشت، حمل و انتقال به کارخانه به ضایعات تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: استاندارد میزان ضایعات محصولات زراعی بین چهار تا پنج درصد است و میزان ضایعات محصولات زراعی این استان بیش از حد مطلوب است.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در برخی از اقلام زراعی و برگی جات میزان ضایعات به بیش از 20 درصد نیز می رسد.

به گفته عباسی در محصولات اساسی نظیر گندم، جو، کلزا و دانه های روغنی سویا میزان ضایعات بیش از استاندارد است.

مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: برای کاهش میزان ضایعات محصولات زراعی برنامه هایی در دست اجرا است.

وی عنوان کرد: برگزاری کلاسهای آموزشی و تعریف استانداردها را از جمله راهکارها برای کاهش میزان ضایعات محصولات زراعی عنوان کرد.

عباسی یادآور شد: سالانه حدود 1200 تن گندم ، 100 هزار تن دانه های روغنی و 150 تن جو در این استان تولید می شود.

استان گلستان با تولید بیش از 90 نوع محصول زراعی و باغی قطب مهم کشاورزی در کشور به شمار می آید.