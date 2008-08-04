شیراز و حکایت قطار شهری ؛ ساعت گل به وقت فراموشی

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ساعت گل در میدان امام حسین(ع) از سالها پیش به عنوان یکی از المان های فرهنگی شهر شیراز همواره مورد توجه مردم قرار داشته است.

بر اساس مدارک و مستندات موجود عمر ساعت گل نزدیک به 80 سال می رسد. در ابتدای ساخت این ساعت، اعداد و شماره های آن با گلهای مختلف و متنوع درست شده بود که در طول زمان به سکوهای سنگی تغییر شکل یافته و گلها نیز در خود ساعت و اطراف آن تزیین شده اند.

طی مدت اخیر بارها از سوی شهرداری و دیگر دستگاه های مرتبط شاهد بازسازی و تزیین این اثر فرهنگی شیراز بوده ایم به طوری که شهرداری شیراز چندی پیش اعلام کرد جهت زیبا سازی ساعت گل طرحهای جدیدی را اجرا خواهد کرد اما همچنان مردم شهر بیم آن را دارند که این اثر فرهنگی شیراز در پی ایجاد منطقه کارگاهی مترو خراب شده و به دست فراموشی سپرده شود.

یک راننده تاکسی که در این منطقه مسافرکشی می کند، گفت: مردم شهر شیراز با این ساعت گل خاطره دارند و امروز نگرانند که مبادا این یادگاری قدیمی از بین برود.

باقر حسینی 67 ساله نیز که شاهد این گفتگو است به خبرنگار مهر گفت: ساعت گل از سالها پیش مورد توجه مردم شهر بوده و به نظر من یک یادگاری فرهنگی است که باید همیشه برجای خود باقی بماند.

مدیرعامل پروژه قطار شهری شیراز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: کارگاه های مترو به این شاخصه فرهنگی قدیمی شیراز آسیبی نخواهد رساند.

فرج الله رجبی افزود: اما با این حال باید گفت که این اثر قدیمی فرهنگی چه کارگاه قطار شهری به آن آسیب بزند و چه سالم باقی بماند باید بازسازی و زیبا سازی شود.

وی خاطرنشان کرد: اعداد این ساعت در حال حاضر با ارقام یونانی نوشته شده و مطابق با فرهنگ ما نیست که در این خصوص نیز باید اقدامات لازم را صورت دهیم.

مدیر عامل پروژه قطار شهری شیراز خاطرنشان کرد: به هر حال کارگاه های مترو در این منطقه بر اساس پیش بینی های به عمل آمده 5/1 سال دایر خواهد بود اما به خود ساعت گل آسیبی وارد نمی شود.