دولت توجهی به حل مشکلات اتوبوسرانی تهران ندارد

مهندس اردشیر بیژنی در خصوص بروز مشکلات ناشی از کمبود اتوبوسهای ریالی و بلیتی و گلایه های مردم به خبرنگار مهر گفت : اتوبوسرانی نمی تواند معجزه کند.

وی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه جایگاههای سوخت گاز وجود دارد افزود : این ایستگاهها خراب هستند و همین امر سبب شده که 50 درصد اتوبوسهای گازسوز نتوانند روزانه سوختگیری کنند.

بیژنی با اعلام اینکه اتوبوسرانی در حال حاضر با کمبود 4500 دستگاه اتوبوس مواجه است گفت : 7 ایستگاه گاز در سطح شهر تهران داریم که تنها یک ایستگاه آن متعلق به اتوبوسرانی است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ادامه داد : در تنها ایستگاه گاز اتوبوسرانی روزانه 800 دستگاه اتوبوس سوختگیری می شوند در حالی که در 6 ایستگاه گاز که اداره آنها با دولت است در مجموع روزانه 400 دستگاه اتوبوس سوختگیری می شوند.

وی از خرابی و نقص فنی در این 6 ایستگاه گاز خبر داد و گفت : حدود 15 ماه است که با تمامی مسئولان مربوطه مکاتبه و رایزنی کرده ایم تا بتوانیم مشکلات موجود را حل کنیم اما هیچ ترتیب اثری داده نشده است.

بیژنی با طرح این سئوال که "آیا دولت قادر نیست این 6 ایستگاه گاز را به روز نگهداری کند"، افزود : اگر وضع به همین صورت بماند در آغاز سال تحصیلی که حجم سفرهای درون شهری افزایش می یابد با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنین از عدم گارانتی قطعات اتوبوسهای نو از سوی خودروسازان داخلی انتقاد کرد و گفت : متاسفانه در تامین قطعه نیز با مشکل مواجه هستیم و مجبوریم این قطعات را از بازار آزاد تهیه کنیم.

وی با عنوان این مطلب که ستاد تبصره 13 و وزارت کشور به دفعات خودروسازان را مجاب به تامین قطعات کرده اند افزود: متاسفانه هیچ تغییری در رویه کار خودروسازان ایجاد نشده است.