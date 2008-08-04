نارضایتی مردم و مسئولان از خاموشیهای بدون برنامه در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، به دنبال کمبود برق در کشور و اعلام رسمی خاموشیهای سراسری، برنامه قطع برق از سوی شرکت‌های برق منطقه ای تدوین شد تا بدین وسیله عموم مردم کارهای خود را با این برنامه ها تطبیق نمایند.

در آذربایجان شرقی نیز در ابتدا برنامه قطع برق در نواحی مختلف استان به ویژه در شهر تبریز با اطلاع قبلی به خوبی پیش می رفت اما این نظم بنا به دلایلی که معلوم نشد به هم خورده است.

قطعی مکرر برق بیش از یک نوبت در شبانه روز، قطع برق مغایر با برنامه اعلام شده، قطع برق بیش از ساعات سهمیه و .... از جمله مشکلاتی است که موجبات انتقادات تند مردم و مسئولان ارشد استانی را فراهم کرده است.

نکته جالب در این میان اینکه شاید همواره معضلاتی که از سوی مردم همواره مورد انتقاد قرار می گرفت چندان مورد قبول مدیران اجرایی واقع نمی شد اما طی سالیان اخیر شاید هیچ مسئله ای به اندازه قطعی نامنظم برق صدای مردم و مسئولان دولتی و حتی نمایندگان آذربایجان شرقی را درنیاورده است.

محمد معمارزاده استاندار آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: متاسفانه یکی از مشکلات امروز استان بی برنامگی شدید در قطعی برق است.

وی تاکید کرد: قطع مکرر برق علاوه بر وارد آمدن خسارات بسیار در بخش صنعت موجب به هم خوردن برنامه ریزی مردم در امور روزمره خود شده است.

از سوی دیگر محمد علی ذبیحیان،‌ فرماندار تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بی برنامگی در قطع مکرر برق را ناشی از ضعف مدیریت ارگان مربوطه دانست و گفت: گرچه مردم شریف منطقه همچون گذشته مشکلات اخیر را تحمل کرده و صدای اعتراضشان بلند نمی شود اما دلیلی برای کتمان ضعف مدیران برق منطقه ای نداریم.

وی عنوان کرد: درحالیکه در استانهای همجوار تنها یک نوبت در روز خاموشی اعمال می شود در برخی از نقاط آذربایجان شرقی این امر به سه نوبت در روز نیز رسیده است.

ذبیحیان با بیان اینکه رسانه های گروهی باید مشکلات قطع نامنظم برق را به چالش بکشند افزود: مسئولان مربوطه نیز در جلسات خود پاسخ های منطقی در این خصوص ارائه نمی دهند.

مسعود پزشکیان، رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی نیز با اشاره به نارضایتی عمومی از قطعی بی برنامه برق در آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: باید پرسید چرا قطع برق در این استان طبق برنامه پیش نرفته و شاهد قطع برق در چند نوبت طی شبانه روز هستیم.

وی خاطرنشان کرد: احساس ما این است که برنامه قطع برق در آذربایجان شرقی در مقایسه با دیگر استانهای کشور عادلانه نیست و بار بیشتری بر این استان صنعتی وارد آمده است.

پزشکیان متذکر شد: قطعی مکرر و بی برنامه برق در آذربایجان شرقی به طور حتم موجب وارد آمدن خسارات بسیار به بخش صنعت این استان خواهد شد.

با این اوصاف، علی بهاری وند مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان ضمن رد تمام انتقادات وارده به این شرکت گفت: سهمیه قطعی برق در سه استان آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل که زیر نظر شرکت برق منطقه ای آذربایجان هستند 8/7 درصد خاموشیهای کشور است.

وی افزود: 25 درصد از خاموشی های این سهمیه در تبریز، 27 درصد در شهرستانهای آذربایجان شرقی، 36 درصد در کل آذربایجان غربی و 12 درصد خاموشیها نیز در استان اردبیل اعمال می شود.

بهاری وند تصریح کرد: خاموشیهای برق منطقه ای آذربایجان بی برنامه نیست اما در گاهی اوقات قطعی ناگهانی برق از سوی مرکز اعمال می شود.

مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان در پاسخ به اینکه چرا برق برخی نقاط تبریز بیش از سهمیه اعلام شده و در چند نوبت قطع می شود، اظهار داشت: اینکه در برخی از موارد قطعی برق بیش از دو ساعت می شود ناشی از اشتباهات فردی است !

وی یادآور شد: البته گاهی ممکن است در اوج بحران کمبود برق به دلیل از مدار خارج شدن برخی از ایستگاه‌ها قطعی برق به دو نوبت برسد.

بهاری وند در عین حال ضمن اشاره به حجم انتقادات مردم و مسئولان از شرکت برق منطقه ای آذربایجان خطاب به خبرنگار مهر گفت: امیدوارم رسانه ها مطالبی انعکاس کنند که تنش های موجود را کاهش دهد.