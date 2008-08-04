نگرش برنامه ای در همه عرصه های کشور باید حاکمیت داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر امیر منصور برقعی در آیین معارفه معاون برنامه ریزی معاونت مذکور با بیان مطلب فوق، گفت: این معاونت باید بتواند نگاه برنامه ای، کلان و جامع را در همه عرصه ها اعمال کند، زیرا نگاه برنامه ای، روندی است که تار و پود فعالیتهای اصلی و فرعی کشور را به هم متصل می کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: نگرش برنامه ای این مزیت را دارد که نتایج فعالیتها را از یک اتفاق پراکنده و حادثه گونه به یک روند منطقی و منسجم سوق می دهد.

وی درادامه تاکید کرد: اصلاح ساختار این معاونت و پیشبرد آن یکی از برنامه های اصلی معاونت مذکور در سال جاری است.

برقعی اظهار داشت: عدم ثبات و تزلزل در افراد و مسئولیت در جریان اصلاح ساختار نخواهیم داشت و امیدواریم با حسن نیت و همکاری تمام بدنه معاونت در پیشبرد این روند هم موفقیت کامل داشته باشیم.

معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین تدوین برنامه پنجم توسعه به گونه ای که قابل دفاع در مبادی ذیربط باشد را یکی دیگر از وظایف این معاونت در سال جاری عنوان کرد.

وی تصریح کرد: برنامه پنجم توسعه باید به گونه ای تدوین شود که برای عموم مردم قابل درک و فهم باشد.

همچنین در مراسم سید محمد قاسم حسینی به عنوان معاون برنامه ریزی جدید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منصوب شد.

حسینی که تا پیش از این انتصاب به عنوان مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور فعالیت می کرد، در ساختار تشکیلاتی گذشته مسئولیت معاون امور مجلس و استانها را بر عهده داشت.