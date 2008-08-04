تیم مقاومت سپاسی جایگاه ویژه ای در فارس دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضازاه شامگاه گذشته در دیدار با بازیکنان و اعضای تیم قوتبال مقاومت سپاسی شیراز از خصوصیات منحصر به فرد اخلاقی بازیکنان مقاومت به عنوان یکی از ابعاد مهم این تیم یاد کرد و افزود: اسم این تیم به نام یکی از سرداران جنگ تحمیلی انتخاب شده که در رفتار و اخلاق الگو بوده است و اکنون بازیکنان تیم نیز با پیروی از آن شهید بزرگوار الگوی اخلاقی جامعه فوتبال هستند.

وی تصریح کرد: به لحاظ ورزشی نیز تیم مقاومت سپاسی در جایگاه مهمی قرار گرفته و در میان دیگر تیمها همواره مطرح و مورد نظر بوده است.

استاندار فارس همچنین با بیان اینکه طی مدت اخیر ورزش در عرصه بین المللی نیز برای جوامع از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، افزود: کشورها دریافته اند که با استفاده از ورزش و حضور در مسابقات بین المللی می توانند به خوبی فرهنگ و هویت خود را به دیگران معرفی کنند به همین خاطر مسابقات ورزشی نه تنها در جایگاه کسب قهرمانی بلکه در حوزه معرفی تمدن و هویت هر سرزمین نیز برای کشورها حائز اهمیت شمرده می شود.

رضا زاده با بیان اینکه ورزش در عرصه های داخلی، هویت و فرهنگی هر منطقه را می تواند معرفی کند، افزود: در حوزه ورزش فوتبال تیم مقاومت به خوبی توانایی معرفی هویت استان خود و تمدن غنی این منطقه را در سطح کشور دارد.

وی گفت: در این رهگذر هر زمانی که این تیم در عرصه های مختلف ملی و فراملی بدرخشد نه تنها هویت فارس را به دیگران معرفی کرده بلکه موجبات غرور و سربلندی مردم استان را نیز فراهم می کند.

استاندار فارس افزود: ورزش علاوه بر جذب مردم به ورزش قهرمانی موجب تشویق و حضور آنها در ورزشهای همگانی را نیز فراهم می آورد چنانچه در هفته های گذشته اجتماع مردم شیراز در راهپیمایی همگانی را نظاره کردیم که این از بزرگترین اجتماعات مردم این شهر به حساب می آمد.

رضا زاده بیان کرد: ورزشکاران همواره باید در بعد اخلاقی برای دیگران الگو بوده و در جهت ترویج اخلاق و معنویت در جامعه تاثیرگذاری لازم را داشته باشند.