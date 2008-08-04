موافقت ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت با افزایش قیمت سی.ان.جی

به گزارش خبرنگار مهر محمد رضا نعمت زاده در اختتامیه اولین کنفرانس ملی سی.ان.جی با بیان اینکه وزارت نفت پیشنهاد افزایش 50 درصدی قیمت سی.ان.جی را به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت ارایه کرده بود، توضیح داد: این ستاد تنها با افزایش 40 درصدی قیمت سی.ان.جی موافقت کرده است.

معاون وزیر نفت این اقدام را در راستای افزایش انگیزه جایگاهداران برای فعالیت عنوان کرد و با اشاره به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین افزود: در صورت عدم اجرای این طرح، در سال جاری باید علاوه بر تولید داخلی روزانه حدود 45 میلیون لیتر بنزین وارد کشور می شد.

وی با اشاره به واردات روزانه 16 میلیون لیتر بنزین در سال گذشته، خاطرنشان کرد: تا قبل از اجرای طرح سهمیه بندی مصرف بنزین در کشور از رشد 10 درصدی برخوردار بود و در صورتی که این طرح به طور کامل اجرا نمی شد باید دولت میلیاردها دلار را به واردات این فرآورده اختصاص می داد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی یکی از مشکلات پیشروی توسعه صنعت سی.ان.جی در کشور را مشخص نبودن یک شرکت و مجموعه مستقل برای نظارت و کنترل فنی نحوه تبدیل خودروهای دوگانه سوز اعلام کرد و اظهار داشت: شرکت ملی نفت به دلیل ماهیت فعالیتهایی خود نمی تواند مسایل فنی خودروها را کنترل کند و باید شرکتهای خودروساز به این موضوع توجه جدی تری داشته باشند.