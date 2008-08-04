مجلس عراق امروز بار دیگر برای تصویب قانون انتخابات تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "براثا"، فواد معصوم رئیس فراکسیون کردها در مجلس نمایندگان عراق گفت: جلسه فوق العاده مجلس برای تصویب قانون انتخابات شوراها قرار بود دیروز (یکشنبه) برگزار شود اما به خاطر تداوم اختلاف فراکسیون های سیاسی درباره ماده 24 پیش نویس قانون انتخابات شوراهای استان به امروز موکول شد.

محمود المشهدانی رئیس مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد که جلسه فوق العاده مجلس به خاطر عدم دستیابی به توافق برای برگزاری آن برگزار نشد.

فواد معصوم گفت: فراکسیون های سیاسی همچنان به رایزنی های خود برای دستیابی به راه حلی درباره قانون انتخابات شوراهای استان ادامه می دهند.

وی ابراز امیدواری کرد که مجلس نمایندگان عراق بتواند در جلسه امروز (دوشنبه) خود این قانون را تصویب کند.

محمود عثمان نماینده فراکسیون کردها درمجلس عراق عصر دیروز به خبرگزاری فرانسه گفته بود که جریان های سیاسی عراق در آستانه رسیدن به توافق درباره قانون شوراهای استان هستند.

وی پیشتر گفته بود: تغییراتی درباره ماده 24 قانون انتخابات شوراهای استان روی خواهد داد و رویکرد کنونی درجهت تعویق شش ماهه انتخابات شوراهای استان کرکوک نسبت به انتخابات شوراهای سایر استانها است.

ماده 24 که پارلمان عراق بر تقسیم پست های سیاسی و اداری در استان کرکوک به میزان 32 درصد برای هریک از طوایف کرد، عرب و ترکمان و چهاردرصد برای اقلیت های دیگر تاکید دارد.

پارلمان عراق در مجموع 275 عضو دارد که درجلسه اول مرداد تنها 140 نفر از آنها حضور داشتند که از این تعداد 127 نفر به قانون انتخابات شوراها رای دادند. فراکسیون ائتلاف کردها در اعتراض به این قانون صحن مجلس را ترک کرد.

شورای ریاست جمهوری عراق سپس در نشستی با این قانون مخالفت کرد و تصمیم گرفت آن را برای بررسی و تصویب مجدد به پارلمان بازگرداند.