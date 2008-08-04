دیدار بوش و امیر دبی در کمپ دیوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، جنگ عراق، مسئله هسته ای ایران، مبارزه با تروریسم و افزایش بهای نفت از مهمترین محورهای مذاکرات "جرج بوش" با "شیخ محمد بن راشد آل مکتوم" در کمپ دیوید بود.

"گوردون جاندرو" سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با تائید این خبر گفت : نخست وزیر امارات که امیر دبی نیز محسوب می شود از چهره های مهم در امارات و از مقامات شناخته شده در جهان محسوب می شود.

سفر آل مکتوم به آمریکا در حالی انجام می شود که بوش در سفر خود به خاورمیانه در ژانویه به امارات نیز سفر کرده بود.

بر همین اساس در ماه ژوئن نیز بوش پذیرای امیر ابوظبی از دیگر چهره های مطرح امارات در کمپ دیوید بود.