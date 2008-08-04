لیگ ژیمناستیک باشگاه های کشور در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکارهای ژیمناستیک در 3 دسته برتر، یک و 2 در حالی به مدت 2 روز برگزار می شود که ژیمناست های سراسر کشور در آن به رقابت می پردازند. بر همین اساس صبح امروز مسابقات لیگ ژیمناستیک با حضور 9 تیم در دسته 2 آغاز شد.

تیم های خانه ژیمناستیک همدان ، خانه ژیمناستیک اصفهان ، هیئت ژیمناستیک گنبد کاووس ، تیم منتخب مهاباد ، هیئت ژیمناستیک مازندران ، هیئت ژیمناستیک تهران ، هیئت ژیمناستیک بوشهر، تربیت بدنی اردبیل و هیئت ژیمناستیک یاسوج به رقابت با یکدیگر می پردازند.20 داور برتر قضاوت این مسابقات را برعهده دارند.

سرپرست فنی مسابقات برعهده سید محمد جواهری، سرپرست اجرایی مسابقات نیز بر عهده کمال تشکر و ناظر حسن معتقد الحق می باشد.