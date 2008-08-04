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۱۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶

دستگاه پیشرفته سی آر در آمل راه اندازی شد

ساری - خبرگزاری مهر : مدیر بیمارستان هفده شهریور آمل از نصب و راه اندازی دستگاه پیشرفته سی آر، برای انجام تشخیص بهتر در عملهای جراحی برای نخستین بار در بخش اتاق عمل این بیمارستان خبر داد.

دکتر شکرالله سالار در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: با بکارگیری این دستگاه در عمل های جراحی این امکان را به پزشکان جراح می دهد که به وسیله اشعه ایکس جسمهای خارجی و اجسام مصرفی مورد نیاز اعضای بدن را نیز به راحتی وارد کنند.

وی افزود: این دستگاه قابلیت همزمان تصویرنگاری و تصویربرداری را دارد و تا شانزده تصویر یک عمل جراحی را در حافظه خود به صورت آنلاین دارد.

مدیر بیمارستان 17 شهریور آمل، سرعت عمل در انجام عمل های جراحی و افزایش دقت و سلامت در انجام عمل را از مهمترین مزیتهای دستگاه سی آر بیان و تصریح کرد: پیش از این به علت نبود و امکانات کمتر در دستگاه های مشابه قلبی عملهای جراحی با دقت کمتری از سوی پزشکان همراه بود و در برخی مواقع نیز بیماران به سایر مراکز درمانی اعزام می شدند.

سالار با بیان اینکه بکارگیری از دستگاه سی آر در ارتوپدی و عمل های مغز و اعصاب کاربرد مهم و فراوانی دارد، تصریح کرد: استفاده از این دستگاه سرعت عمل پزشکان را نیز در عملهای جراحی افزایش می دهد.

به گفته وی، پزشکان جراح برای به کار گذاشتن انواع پیچ و پلاکتها و پروتزهای مصنوعی در داخل استخوانها و سایر اعضای بدن در جراحیها نیز از این دستگاه به دفعات زیاد استفاده می کنند.

مدیر بیمارستان 17 شهریور آمل اضافه کرد: این دستگاه برای بیماران نیز جراحی را آسان تر و عوارض احتمالی آینده را نیز در آن به لحاظ حساسیت در دقت بالا کاهش می دهد.

سالار خاطر نشان کرد: برای خرید و راه اندازی دستگاه سی آر بیمارستان هفده شهریور آمل حدود 500 میلیون ریال از محل اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی مازندران هزینه شده است.

کد مطلب 726774

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