دستگاه پیشرفته سی آر در آمل راه اندازی شد

دکتر شکرالله سالار در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: با بکارگیری این دستگاه در عمل های جراحی این امکان را به پزشکان جراح می دهد که به وسیله اشعه ایکس جسمهای خارجی و اجسام مصرفی مورد نیاز اعضای بدن را نیز به راحتی وارد کنند.

وی افزود: این دستگاه قابلیت همزمان تصویرنگاری و تصویربرداری را دارد و تا شانزده تصویر یک عمل جراحی را در حافظه خود به صورت آنلاین دارد.

مدیر بیمارستان 17 شهریور آمل، سرعت عمل در انجام عمل های جراحی و افزایش دقت و سلامت در انجام عمل را از مهمترین مزیتهای دستگاه سی آر بیان و تصریح کرد: پیش از این به علت نبود و امکانات کمتر در دستگاه های مشابه قلبی عملهای جراحی با دقت کمتری از سوی پزشکان همراه بود و در برخی مواقع نیز بیماران به سایر مراکز درمانی اعزام می شدند.

سالار با بیان اینکه بکارگیری از دستگاه سی آر در ارتوپدی و عمل های مغز و اعصاب کاربرد مهم و فراوانی دارد، تصریح کرد: استفاده از این دستگاه سرعت عمل پزشکان را نیز در عملهای جراحی افزایش می دهد.

به گفته وی، پزشکان جراح برای به کار گذاشتن انواع پیچ و پلاکتها و پروتزهای مصنوعی در داخل استخوانها و سایر اعضای بدن در جراحیها نیز از این دستگاه به دفعات زیاد استفاده می کنند.

مدیر بیمارستان 17 شهریور آمل اضافه کرد: این دستگاه برای بیماران نیز جراحی را آسان تر و عوارض احتمالی آینده را نیز در آن به لحاظ حساسیت در دقت بالا کاهش می دهد.

سالار خاطر نشان کرد: برای خرید و راه اندازی دستگاه سی آر بیمارستان هفده شهریور آمل حدود 500 میلیون ریال از محل اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی مازندران هزینه شده است.